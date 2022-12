Saiba as datas de ensaios de verão de Salvador

Foto: Divulgação

Está aberta a temporada dos ensaios de verão em Salvador. Para você não se perder e aproveitar o melhor de cada evento que vai rolar na capital baiana na alta estação, o iBahia preparou uma agenda cultural diferenciada com os principais shows e datas dos eventos. Confira abaixo:

Baile da Santinha:

Os ingressos para a primeira edição do Baile da Santinha 2023 já estão sendo vendidos. Os bilhetes podem ser adquiridos no 2º piso do Shopping da Bahia, ou através do site. Os ensaios de verão vão acontecer no WET.

Demais edições do evento serão realizados nos dias 13 e 20 de janeiro. L7nnon, Dennis DJ, Pedro Sampaio, Wesley Safadão, Nattan, Gustavo Mioto, e Zé Neto e Cristiano completam a grade das outras duas edições do baile anual.

Nesta edição, a festa do GG será temática e contará com um parque de diversões no espaço.

SERVIÇO

O que: Baile da Santinha

Quando: 06, 13 e 20 de janeiro

Onde: WET

Informações: @ssaproducoes

Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.

Melhor Segunda-feira:

Um dos ensaios mais queridos do verão baiano terá uma nova roupagem a partir de 2023. Xanddy Harmonia a próxima edição de “A Melhor Segunda-feira” será itinerante ou seja: acontecerá em diversas regiões de Salvador e também em Lauro de Freitas.

Ao todo, serão quatro edições em 2023. Para a estreia, no dia 9 de janeiro, Xanddy receberá os cantores Belo, Sorriso Maroto e Péricles, na Arena Fonte Nova.

No dia 16 de janeiro, o evento acontecerá no Armazém Convention, na Região Metropolitana da capital. Saulo Fernandes é o primeiro convidado confirmado. No dia 23 de janeiro, a festa será realizada no Clube dos Oficiais, na Cidade Baixa. Essa edição receberá Parangolé e cantores que marcaram o pagodão da Bahia.

A última edição acontecerá no dia 13 de fevereiro, novamente na Arena Fonte Nova, com shows de Bell Marques e outros artistas que serão confirmados logo em breve.

SERVIÇO

Evento: Melhor Segunda-feira

Atrações: Xanddy Harmonia, Sorriso Maroto, Péricles, Belo, Saulo e outros.

Local: Arena Fonte Nova, Armazém Convention e Clube dos Oficiais.

Datas: 9, 16 e 23 de janeiro de 2023. 13 de fevereiro

Vendas: Balcões de ingresso | Balcões do Pida e no site.

Festival ÊTA:

O grupo É o Tchan vai celebrar os 30 anos de existência com o Festival Êta. A festa acontecerá nos dias 11, 18 e 25 de janeiro na Arena Fonte Nova, em Salvador, e vai contar com convidados especiais do cenário local e nacional.

Nomes como Jorge e Mateus, Thiago Aquino e João Gomes vão dividir o palco com Beto Jamaica e Compadre Washigton. Os ingressos para o evento já estão disponíveis.

Mari Fernandez, Turma do Pagode, Pixote, Tierry, Escandurras, Hugo e Guilherme também estão confirmados nos ensaios de verão. Clássicos como “Pau que Nasce Torto”, “Dança da Tomada”, “A Dança do Bumbum” e “Bota a Cara no Sol”

SERVIÇO

Evento: Festival Êta – 30 anos do É o Tchan

Atrações: É o Tchan | Convidados: João Gomes, Jorge e Mateus, Thiago Aquino, Mari Fernandez, Tierry, Pixote, Turma do Pagode, Escandurras, Hugo e Guilherme

Local: Arena Fonte Nova, Salvador-BA

Datas: 11, 18 e 25 de janeiro de 2023

Vendas: Balada App (site o app)

Ensaio da Timbalada:

Trazendo axé, ancestralidade e revitalizando tudo, a Timbalada – liderada por Denny Denan e Buja Ferreira, abre vendas para mais um ensaio no Candyall Guetho Square. Além do tradicional ensaio, Carlinhos Brown convocou a nação timbaleira para uma edição especial com os ex-integrantes da banda, como Ninha, Xexéu, Patrícia Gomes, Amanda Santiago e Paula Sanffer.

SERVIÇO

O que: Ensaio do Bloco Timbalada

Quando: 11 e 18 de dezembro, a partir das 16 horas

Onde: Candyall Guetho Square

Informações: @ssaproducoes

Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.

Ensaios da Anitta:

Anitta não vê a hora de desembarcar em Salvador para o carnaval 2023. Ela poderá matar a saudade do público e da capital baiana já em janeiro. É que a voz de ‘Envolver’ vai se apresentar com o “Ensaio da Anitta”, no Centro de Convenções Salvador, no dia 7. Os ingressos para a festa podem ser adquiridos no site.

Com o tema ‘Guerreiras’, a temporada do Carnaval da Anitta 2023 promete ser a maior da carreira da artista. “O ‘Ensaio’ em Salvador promete muita música e aquele clima de Carnaval antecipado, que a gente ama. Quero levar para a cidade o gostinho do carnaval em janeiro, para o público ir se preparando para a temporada oficial”, disse ela em entrevista ao iBahia.

SERVIÇO

Ensaios da Anitta

Data: 7 de janeiro

Local: Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio

Ingressos: Site

*Matéria em atualização

