Saiba como aumentar o limite do seu cartão Nubank rapidamente

Os clientes do Nubank podem receber um dos cartões de crédito mais requisitados do país. Isso porque a ferramenta possui condições extremamente vantajosas, a ressaltar o fato de ter anuidade zero.

Entretanto, quando o cartão é liberado, é possível que o usuário não se satisfaça com o limite disponibilizado.

Acontece que o Nubank utiliza uma tecnologia baseada em algoritmos para definir o quanto cada cliente poderá receber de crédito. Dessa forma, aqueles que apresentarem condições mais favoráveis, como um poder de compra maior, por exemplo, serão mais beneficiados com o crédito.

Veja as dicas principais para ter o limite de crédito maior

Evite atrasar o pagamento de contas e faturas;

Pague antes da data de vencimento ou até a data;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com o pagamento do seu salário;

Não pague o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha a renda mensal atualizada no aplicativo do Nubank ;

; Utilize o cartão de crédito com frequência;

Use bastante o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.

Além disso, outro fator que pode ajudar é o cliente não ter o nome sujo em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Acontece que, quando o cliente está negativado, faz com que o score de crédito caia rapidamente, consequentemente diminuindo as chances de conquista de um limite maior.

Nubank lança nova função do PIX

Um dos mais recentes lançamentos do Nubank se trata da possibilidade de realizar transferências via PIX utilizando o cartão de crédito e ainda parcelar o valor. Outros bancos digitais já haviam disponibilizado a função, mas agora também já está presente para os usuários do roxinho.

Pix parcelado do Nubank

O Nubank informou que os clientes que contam com limite disponível em seus cartões de crédito, podem escolher por utilizá-lo no momento das transferências via PIX. Dessa forma, possuindo limite em seu cartão, você não precisa ter, necessariamente, saldo disponível em conta para utilizar o PIX. Além disso, a modalidade está disponível tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas.

O Pix parcelado é um ótima opção para quem precisa realizar a transferência, mas não possui saldo suficiente em conta no momento da transação. Com essa função, o cliente ainda pode optar por dividir o valor total em até doze vezes. Contudo, é importante ressaltar que essa opção gera incidência de juros sobre o valor total da quantia que foi enviada.

É válido salientar que não há diferença para quem recebe o PIX, visto que o dinheiro cai normalmente de forma instantânea. No entanto, antes de usar esse recurso, é importante se planejar financeiramente, já que o PIX no cartão de crédito possui cobrança de juros e IOF.

Conforme informação anterior, na transação são aplicadas duas taxas: os juros e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Enquanto a taxa de juros é de 3,99% ao mês, o IOF varia entre 0,38% e 3,38%.

Como utilizar o “Pix parcelado”?

Para usar a função é bastante simples, uma vez que o método é praticamente o mesmo que o realizado para enviar PIX com saldo em conta. A seguir, confira o passo a passo:

Acesse o aplicativo do Nubank; Vá até a área do Pix; Selecione a opção de transferência e informe a chave Pix; Digite o valor para envio; Na tela de pagamento, clique em “Escolher como transferir”; Feito isto, toque na opção do cartão de crédito; Escolha o número de parcelas; Na tela de confirmação, confirme os dados e verifique as taxas que incidem sobre a operação; Clique em “Transferir”; e Para finalizar, digite a senha.