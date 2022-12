Saiba como é a rotina do técnico do INSS

Vamos conhecer hoje como é a rotina do técnico do INSS e como você pode se tornar um profissional qualificado para essa vaga.

Um dos cargos mais bem pagos e muito procurado é o do técnico do INSS, ele é certamente uma ótima oportunidade para você que deseja estabilidade financeira.

Porém, essa vaga de emprego exige alguns requisitos básicos que você deve conhecer para ficar bem preparado e informado para garantir sua chance.

Quer saber mais sobre a rotina do técnico do INSS? Então continue com a gente até o final e confira dicas especiais para essa oportunidade única!

A importância do técnico do INSS para as agências

A função do técnico do INSS é muito importante e essencial para o bom funcionamento da autarquia, pois ele é o responsável por lidar diretamente com o público nas agências.

O INSS e o Dataprev trabalham juntos para fazer todo o processamento dos dados da previdência, e o responsável por atender, orientar e agendar as perícias deste órgão é o técnico do INSS.

Por isso, estar bem informado e ter um bom engajamento profissional é o primeiro passo para garantir um bom desempenho nessa área. Assim, ser um profissional capacitado para essa função faz toda diferença. Pois, além de atender o público, a rotina do técnico do INSS ainda consiste em outras atividades como por exemplo, executar pesquisas, levantamentos e controles, emitir relatórios e coletar informações.

Vantagens em ser um técnico do INSS

Um dos motivos mais atraentes em ser um técnico do INSS, é seu salário bem chamativo.

Atualmente o salário inicial para essa função é de R$5.905.79, mas esse número pode subir um pouco mais, pois conta com gratificações e benefícios que atraem ainda mais os candidatos.

Dentre eles podemos citar: auxílio-alimentação, auxílio-saúde, vencimento básico, gratificações de atividade de desempenho de atividade do seguro social e gratificações de atividades executivas.

Sendo assim, se você deseja se encaixar nessa área e garantir um bom emprego é preciso estar atento aos requisitos, alguns deles são:

Ter 18 anos completos;

Ensino médio completo;

Ser de nacionalidade brasileira ou portuguesa;

Estar em dia com os direitos políticos;

Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;

Ter aptidão física e mental.

O que estudar para alcançar a vaga de técnico do INSS

As expectativas para o concurso do INSS são bem grandes, pois, após cinco anos sem realizar o processo seletivo, foi publicado recentemente o edital, ofertando cerca de 1000 vagas para técnico do INSS.

As vagas são oferecidas regionalizadas, mesmo o concurso sendo de nível federal. Sendo assim, vale a pena se esforçar nos estudos para garantir uma oportunidade como essa.

Mas o que estudar para alcançar um bom resultado? De antemão vamos passar algumas dicas para você já sair na frente!

Primeiramente, o foco será na língua portuguesa, raciocínio lógico e informática, mas vale ressaltar que ética no serviço público e noções de direito administrativo e constitucional também são bem comuns nessas provas.

Além disso, conhecimentos específicos em seguridade social e regime jurídico único são dois conteúdos que contemplam o concurso do INSS. Portanto, se o edital ainda não saiu na sua cidade comece já por essas matérias e dê um passo à frente no aprendizado.

Como se preparar para a rotina do técnico do INSS

Como dissemos anteriormente, a rotina do técnico do INSS é muito importante para a agência. Assim, estar bem preparado para esse cargo é essencial.

Por isso, o foco nos estudos é primordial para obter bons resultados! Organize um cronograma de estudos, faça simulados e procure por provas anteriores para se ter uma noção do que vem pela frente.

Os cursinhos preparatórios também são uma ótima ajuda para se aprofundar no conhecimento, se tiver dúvidas ou dificuldades os professores estarão sempre a disposição para lhe ajudar.

Mergulho de vez nos estudos, mas não se esqueça de inserir junto a sua rotina de aprendizados a prática de atividades físicas, uma alimentação saudável e boas noites de sono, pois isso vai te ajudar a relaxar e manter seu psicológico bem para realizar as tarefas do dia-a-dia.

Por fim, saiba que a concorrência para o concurso do INSS é altíssima, portanto, se prepare antes. Dê preferência para os estudos básicos primeiro, depois se dedique às matérias mais complexas, mantenha o foco e boa sorte!

Esperamos que o post de hoje possa ter sanado a dúvida sobre essa profissão e, quem sabe, impulsionado a sua vontade de iniciar em um novo ramo!