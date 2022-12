saiba como receber até 10% de cashback com ESTE método

O Banco Inter, um dos bancos digitais pioneiros no Brasil, é conhecido pela sua ausência de taxas em serviços básicos. Agora, o banco está com um novo serviço muito atrativo para novos clientes.

O Banco Inter está oferecendo até 10% de cashback para compras online, assim como até 80% de desconto para essas mesmas compras. Essa promoção é válida para produtos das seguintes lojas: Amazon, Centauro, Fast Shop e Zattini.

Cashback, para quem não conhece, é um serviço muito utilizado por instituições financeiras atualmente. Sua tradução significa “dinheiro de volta”, e funciona da seguinte forma: após pagar por certo produto integralmente, o cliente recebe um certo valor de volta. Geralmente esse valor é uma porcentagem do preço total do produto. No caso dessa oferta do Banco Inter, os clientes recebem 10% do valor total de volta como cashback.

Além disso, o Banco Inter não divulgou a data limite para participar da promoção e receber o cashback. Os bancos normalmente fazem isso para incentivar as compras por parte dos clientes. Sendo assim, se quiser aproveitar o cashback, é bom que realize as compras logo.

Como receber o cashback do Banco Inter

Para participar da promoção de cashback do Banco Inter é muito simples. Basta abrir o aplicativo do banco, e acessar o Inter Shop. Em seguida, deve-se selecionar a loja parceira desejada e realizar as compras normalmente. Por fim, o cashback virá automaticamente.

A maneira de realizar a compra irá depender da loja em que ela foi realizada. Algumas exigem que a compra seja feita por meio do próprio aplicativo, ou também que ela seja feita no site da loja. Sendo assim, é importante ficar atento às regras, que estão disponíveis no site oficial do Banco Inter.

Além disso, é importante fazer uma pesquisa de preços pelo mercado, assim como fazer a conta de quando será recebido de cashback. Isso porque o preço nas lojas da promoção podem ser altos, e às vezes não vale a pena comprar mesmo considerando o dinheiro que será recebido de volta.

Inter Shop

O Banco Inter oferece um aplicativo de conta digital que consegue integrar todos os seus produtos bancários a outros serviços, como os serviços de uma loja, por exemplo. Dentro deste aplicativo existe a chamada Inter Shop.

A Inter Shop funciona como um Marketplace dentro do aplicativo, reunindo várias lojas dentro de uma só plataforma. Dentro da Inter Shop é que surgem as várias oportunidades de cashback do Banco Inter. Ela oferece diversas possibilidades de compras dos mais variados produtos.

Quando o cliente entra na Inter Shop e seleciona uma loja ele é redirecionado para o site da loja parceira. No entanto, dependendo da promoção de cashback é necessário que o pagamento seja feito dentro do próprio aplicativo do Banco Inter.

Dessa forma, basta utilizar o cartão do Banco Inter, ou o dinheiro da conta para comprar esses produtos e já estará apto a receber o cashback. O dinheiro é enviado diretamente para a conta do usuário em alguns minutos.