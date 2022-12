Saiba como receber até R$ 1.500 em cashback

Os clientes do Nubank podem aproveitar uma promoção de cashback válida para compras feitas na Shopee. Os usuários podem receber até R$ 1.500 em cashback ao comprar produtos na plataforma de vendas online.

“A parceria entre o Nubank e a Shopee permite que clientes Nu façam suas compras, começando pelo app Nu, e recebam cashback a cada compra realizada. O valor é depositado diretamente na sua conta do Nubank. A outra boa notícia é que, após cair na sua conta, você pode usar o valor do cashback como quiser, garantindo ainda mais controle sobre o seu dinheiro”, explica o Nubank em seu blog.

De acordo com o Nubank, para garantir o benefício de cashback os clientes devem começar a finalizar a compra na mesma sessão. Isso significa que depois de acessar a área Shopping do Nubank e ser reencaminhado para o app da Shopee, os usuários devem escolher os produtos, adicionar ao carrinho e concluir a operação. As compras feitas em outras guias não terão o cashback ativado.

O Nubank ainda informa que após a confirmação do pagamento os clientes recebem uma notificação pelo aplicativo. O cashback é depositado na conta dos consumidores em até 90 dias após a confirmação da compra.

Saiba como fazer compras na Shopee pelo Shopping do Nubank

Os clientes do Nubank podem ativar a oferta de cashback no Shopping do Nubank diretamente na plataforma do banco digital. Para isso, basta clicar em “Shopping” localizado na tela inicial e conferir as ofertas disponibilizadas pela Shopee.

Por fim, basta ler as informações e clicar em “Ativar cashback e ir para a loja”. Desse modo o usuário será direcionado para o site ou aplicativo da empresa onde poderá fazer as compras e receber cashback.

Saiba como é calculado o valor do cashback

Após a compra ser efetuada, o cashback liberado aos usuários depende do valor da compra efetuada pelo App, sem contar o valor do frete.

“Você adiciona ao seu carrinho uma blusinha de R$ 50 e um celular de R$ 750, totalizando R$ 800. Quando você insere o seu CEP, verifica que o frete é de R$ 20. Ou seja, você irá pagar R$ 820 pela sua compra, mas o valor para o cálculo do cashback será de R$ 800.

Com o valor da compra e a porcentagem de cashback que aparece para você no app, é possível calcular o valor que você receberá de volta. Ainda no mesmo exemplo: após verificar no app Nu que a porcentagem de cashback na Shopee disponível para você é de 5%, e com o valor da compra fechada em mãos, é possível calcular o valor do cashback: 5% de R$ 800 é R$ 40 – esse é o valor que você receberá de cashback”, explica o Nubank em seu blog.

Além da Shoppe, o Shopping do Nubank garante descontos em diversas marcas varejistas gigantes do mercado brasileiro. Mais informações sobre a plataforma do banco digital podem ser obtidas nos canais oficiais da instituição.