Saiba como renegociar suas dívidas do FIES pela Caixa Econômica

A Caixa Econômica Federal oferece aos estudantes a possibilidade de renegociar suas dívidas do FIES. Porém, para que isso seja possível, o jovem deve seguir algumas dicas para não se atrapalhar na hora da negociação.

O FIES é um programa do Ministério da Educação que ajuda o estudante a financiar o estudo no ensino superior. Sendo assim, o aluno pode frequentar uma faculdade particular sem pagar mensalidades. Afinal, o mesmo será pago pelo Fundo de Financiamento Estudantil.

Essa ajuda é essencial, por exemplo, para aquele aluno que se dedica e é responsável, mas sem muitas condições financeiras para investir nos estudos.

Quer saber mais sobre esse assunto? Então não deixe de nos acompanhar até o final. Confira dicas importantes para renegociar suas dívidas do FIES.

Como funciona a renegociação do FIES pela Caixa Econômica

As condições para renegociar as dívidas do FIES são bem específicas, para cada situação de atraso no pagamento do estudante há uma forma diferente de negociar.

Para contratos feitos até 2017 ou para quem negociar até 31 de dezembro de 2022 o desconto pode chegar até 99%, segundo a Lei 14.375.

Porém, é importante saber que os descontos e condições de pagamento mudam conforme o tempo da dívida. Para entender melhor cada situação, o aluno deve analisar bem o processo em que se encontra a dívida antes de dar início a renegociação.

Sendo assim, conheceremos a seguir algumas situações que vão ajudar você a entender melhor como funciona o processo de renegociação da dívida do FIES que a Caixa Econômica Federal oferta.

Quais as condições para renegociação da dívida do FIES?

Os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil realizados até 31/12/2017 estão em condições especiais para renegociação ou quitação pela Caixa Econômica.

Algumas condições estão disponíveis para realizar o pagamento da dívida, mas para isso o estudante deve cumprir alguns requisitos. Como ter contratado o FIES até 31/12/2017, ou estar com o contrato na fase de amortização em 30/12/2021.

Para contratos com 0 dias de atraso na data da renegociação, o pagamento a vista oferece desconto de 12% sobre o valor principal.

Já para as dívidas que estão com atraso de 90 e até 360 dias com pagamento à vista o desconto é de 100% sobre os juros e encargos, e 12% sobre o valor principal.

Se o estudante optar por fazer o pagamento parcelado, ele pode parcelar em até 150 vezes, com parcelas fixas e mensais no valor mínimo de R$200,00.

Estudantes que fazem parte do CADúnico ou foram beneficiados com o Auxílio Emergencial em 2021

No entanto, se o aluno que for renegociar suas dívidas do FIES fizer parte do CADúnico ou recebeu Auxílio Emergencial em 2021 pode seguir um pagamento diferenciado dos demais.

Para contratos com mais de 360 dias de atraso em 30/12/2021 com pagamento à vista o desconto é de 92% sobre o valor total da dívida, incluídos juros e encargos pelo atraso.

Porém, se optar pelo parcelamento ele poderá ser feito em até 15 vezes com um valor mínimo de R$200,00.

Para contratos com a última parcela vencida há mais de 5 anos o desconto é de 99% sobre o valor total da dívida e o parcelamento segue da mesma forma do exemplo acima, ambos os parcelamentos serão corrigidos mensalmente pela taxa SELIC.

Outra opção para esses estudantes é o parcelamento em 150 vezes com desconto de 100% sobre juros e encargos e o valor mínimo da parcela também é de R$200,00.

Como fazer a renegociação do FIES pela Caixa Econômica

A Caixa Econômica disponibiliza para a renegociação de dívidas do FIES alguns canais de atendimento para facilitar a vida dos estudantes.

Dentre eles podemos citar: o Aplicativo FIES Caixa, basta você acessar a opção “Renegociação” e seguir todos os passos.

Pelo Sistema de Financiamento Estudantil, nessa opção você deve procurar por “Contrato FIES” e depois “Renegociação”.

Mas fique atento ao horário de atendimento e data do encerramento para realizar a renegociação. Sendo que o funcionamento é realizado apenas em dias úteis das 09:00h às 19:00h e vai até o dia 31/12/2022.

O processo é simples e seguro e você pode fazer tudo pela internet sem sair de casa!