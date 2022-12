Saiba mais sobre essa nova tendência de cassinos online

Basta uma olhada em páginas como o Google Trends , que apresenta estatísticas sobre a busca de diversos termos, para perceber que, desde 2019, a pesquisa por “cassino online” vem aumentando visivelmente. Uma das explicações para esse interesse súbito foi a pandemia, que forçou as pessoas a ficarem em casa e, consequentemente, buscarem opções de entretenimento que pudessem praticar sozinhas.

No entanto, mesmo com o fim do lockdown, vacinação da população e retomada da vida normal, as buscas não pararam de aumentar, o que sugere que esse interesse não é passageiro, mas uma tendência que veio para ficar.

Cassino online no mundo

Cassinos e casas de apostas online já são uma realidade há algum tempo, com marcas famosas do setor patrocinando alguns dos maiores eventos esportivos e alguns dos principais times do mundo. Com tanto investimento em marketing, é natural que os cassinos online tenham cada vez mais usuários e, estima-se que o interesse no setor irá continuar a crescer nos próximos anos, com mercados como o dos Estados Unidos e Ásia crescendo a ritmos nunca antes vistos no setor.

Brasil

Embora atualmente os cassinos sejam proibidos em território nacional, os jogadores podem livremente abrir uma conta em qualquer site do gênero sediado sob jurisdições onde essa prática seja liberada (e não faltam opções para os jogadores brasileiros escolherem), o que faz com que diversas empresas enxerguem o país como um mercado de enorme potencial não explorado, com promoções e campanhas publicitárias especificamente direcionadas para o público brasileiro.

A variedade de jogos dos cassinos online

Com um grande mercado em potencial que se encontra em franco crescimento e, centenas de opções de casas de apostas e cassinos online para os usuários escolherem, este setor se tornou extremamente competitivo, e uma das principais formas de se diferenciar da concorrência é através da diversificação de seus portfólios.

Slots

Neste jogo, o jogador precisa apenas inserir as fichas (créditos do jogo), acionar a alavanca ou apertar o botão e contar com a sorte para ganhar prêmios. Os caça-níqueis foram adaptados para versoes de cassinos online, oferecendo centenas de opções dos mais diversos temas, como por exemplo Velho Oeste (Wild Wild West: The Great Train Heist) ou Mitologia Grega (Age Of The Gods: God Of Storms).

Poker

Existem diversas modalidades de Poker, como o Texas Hold’em (cada jogador possui 2 cartas na mão, e podem utilizar elas ou as cartas da mesa para formar o seu jogo de 5 carta), Omaha (cada jogador possui quatro cartas na mão, e deve obrigatoriamente formar um jogo com 2 dessas cartas e até 3 da mesa), e Omaha Hi-Lo (similar ao Omaha, mas o pote de apostas é dividido entre o maior e o menor jogo), entre outros. Todas essas modalidades podem ser jogadas em todos os niveis nos cassinos online.

Bacará

Apesar de a ideia geral ser relativamente simples: os jogadores podem apostar em si mesmos, na banca, ou no empate. “Ganha” a mão que se aproximar mais de 9 pontos, e se o jogador apostar na mão vencedora, leva o prêmio. É possível jogar Bacará online em varias plataformas que oferecem até mesmo a possibilidade de jogar em mesas ao vito, em tempo real, com um dealer ao vivo.

Roleta

A roleta é mais um jogo clássico, que se tornou símbolo dos cassinos tradicionais. A modalidade tradicional do jogo consiste em uma roleta com 37 espaços numerados do 0 ao 36, alternando entre as cores vermelha e preta. Os jogadores fazem apostas nos números e/ou nas cores, e o crupiê rola uma bola na roleta, ganhando o jogador que acertar o número e /ou a cor que a bola cair.

Blackjack

O jogo ocorre entre o jogador e a casa e ganha quem tiver a mão mais próxima de 21 pontos sem “estourar”. O jogador começa com uma mão de duas cartas, e pode pedir mais ou parar, e após decidir parar (ou estourar) o dealer vai fazer o próprio jogo, dando cartas até somar 17 pontos ou mais. Com algum conhecimento de estatística, é possível eliminar completamente a vantagem da casa, o que faz esse jogo extremamente popular entre apostadores. Plataformas como Platincasino online apresentam o jogo de forma ao vivo ou online e você escolhe o niuvel de interacao que prefere.

Bonus

Além do portfólio diversificado, outro diferencial oferecido pela maioria dos cassinos

online são os bônus de “boas-vindas” para novos jogadores. Alguns sites oferecem rolagens grátis nos caça-níqueis, bônus ao realizar depósitos, créditos extras gratuitos e vários outros.

Conclusão

O setor das casas de apostas e cassinos online foi um dos poucos a cresceram durante a pandemia, impulsionado pelos indivíduos em isolamento buscando uma forma de distração, mas mesmo com o retorno à vida normal, o setor continua em crescimento em todo o mundo. Seja como for, jogar em um cassino online pode ser bastante divertido. Se você também decidir criar uma conta em um deles, lembre-se de procurar um cassino com boa reputação, fique atento aos termos de uso, e aposte com responsabilidade.