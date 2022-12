Saiba motivo para Son, atacante da Coreia do Sul, usar máscara durante jogos

Foto: Reprodução/Globoplay

O jogador Son, atacante da seleção da Coreia do Sul, chamou atenção da web desde a primeira partida da Copa do Mundo, no Catar, por conta de um item inusitado em jogo.

O atleta utiliza uma máscara preta, ao maior estilo Batman, que possui uma motivação ligada a saúde da estrela da Coreia do Sul.

Son sofreu uma lesão no rosto em 1º de novembro, durante uma partida pelo Tottenham e fraturou quatro ossos no rosto e precisou utilizar a máscara durante os jogos.

A tecnologia é desenvolvida por brasileiros e é uma espécie de item de proteção para o atleta. O objeto é parecido com o utilizado pelo goleiro do Vasco, Thiago Rodrigues.

O brasileiros chegou a falar sobre o assunto ementrevista ao UOL e revelou que a utilização da máscara não atrapalha o desempenho nos jogos.

“A máscara não atrapalha a visão de forma alguma. Ela foi desenvolvida justamente para atender às questões de visão ampla, de visão periférica. Ou seja, ela é vazada ao lado, acima dos olhos. Então eu tenho total visão de campo, ao lado, à frente, acima, abaixo. Ela foi desenvolvida com fibra de carbono. É o mesmo material que o pessoal da Europa usa. No Barcelona, no Tottenham. Inclusive, ele [Son] está usando essa mesma máscara, com a mesma fibra”, contou.

