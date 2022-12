saiba o que rolou e veja lista de ganhadores

Foto: Globo/Sérgio Zalis

O Melhores do Ano, tradicional premiação da TV Globo, foi ao ar neste domingo (25), dentro do “Caldeirão do Huck”, onde premiou os destaques do jornalismo, dramaturgia e música.

Apresentado por Luciano Huck, com participação do humorista Paulo Vieira, a competição contou com momentos emocionantes como a entrega do Prêmio Paulo Gustavo para Tatá Werneck, entregue pela mãe do humorista.

Bem como João Gomes ganhando o prêmio de Música do Ano por “Dengo” e dedicando o troféu para a avó que estava o acompanhando na premiação.

Além de outros mais animados como a comemoração de Huck sobre a confirmação de Margareth Menezes no ministério da Cultura, que após fala do apresentador famosos cantaram um trecho de “Faraó Divindade do Egito”, um dos maiores hits da cantora.

A festa ainda contou com um tributo para Rita Lee em forma de performance por Pitty e Jão, homenagem para as ativistas das causas ambientais Neidinha e Txai Suruí, além de prêmios especiais para o chef Edson Leite e Nalvinha da Ilha.

Veja a lista de vencedores:

Séries e Novelas

Atriz de novela – Isabel Teixeira (Pantanal)

Ator de novela – Murilo Benício (Pantanal)

Atriz coadjuvante de novela – Bella Campos (Pantanal)

Ator coadjuvante de novela – Osmar Prado (Pantanal)

Novela do ano – Pantanal

Série do ano – Sob Pressão

Atriz de série – Marjorie Estiano (Sob Pressão)

Ator de série – Julio Andrade (Sob Pressão)

Jornalismo

Jornalismo – William Bonner (Jornal Nacional)

Humor

Troféu Paulo Gustavo – Tatá Werneck (Lady Night)

Música

Canção do ano – Dengo por João Gomes

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.