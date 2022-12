Saiba onde assistir à final da Copa do Mundo em Salvador

Foto: Divulgação / Fifa

O Brasil já se despediu da Copa do Mundo Catar há mais de uma semana, após perder a disputa de pênaltis para a Croácia nas quartas de final do Mundial. No entanto, a grande final, que será disputada neste domingo (18), ainda é um grande evento e atrai muitos telespectadores. Argentina e França entram em campo às 12h e diversos bares de Salvador transmitirão a partida, além de eventos programados.

Confira onde assistir à final da Copa do Mundo na capital baiana:

Com entrada gratuita, o Clube do Fogo, festival de churrasco inspirado nos maiores festivais de churrasco do mundo, vai transmitir a final da Copa do Mundo.

Enquanto assite ao jogo, o torcedor poderá aproveitar técnicas de churrasco variadas espalhadas pelos 10 stands de barbecue do evento. Os grandes nomes assadores de Salvador estarão presente com Fogo de Chão, Parrilla e Defumação em Pit Smoker.

A final da Copa do Mundo entre França e Argentina será transmitida no Clube Espanhol, em Ondina, durante o evento Ginga Salvador. Com atrações como Saulo, Mumuzinho, Parangolé e Dan Valente, o evento promete agitar a capital baiana. Os valores variam entre R$ 90 e R$ 170.

Região boêmia da capital baiana, a praça do Imbuí tem várias opções de bares com telões para assistir à final.

Localizado no Jardim Brasil, na Barra, o bar vai ter programação musical com Gelasamba e Vitor e Diego, após o jogo.

Restaurante Bão Petiscaria

A partir das 10h, o Bão Petiscaria vai abrir para a tradicional feijoada. Logo depois da partida, terá samba de roda para esquentar o clima.

Famoso pelo chopp de Vinho, o bar do Léo, no Centro de Salvador, vai transmitir a final da Copa do Mundo.

Tradicional ponto de encontro para assistir jogos de futebol, especialmente pela proximidade com a Arena Fonte Nova, a região da Mouraria tem opções de bares com televisão.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.