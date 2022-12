saiba onde encomendar ceias de Natal em Salvador

Foto: Reprodução / Instagram

Para quem não gosta de cozinhar ou prefere ter praticidade neste fim de ano, encomendar a ceia de Natal se torna uma ótima opção. Desde os panetones artesanais até o tradicional peru, dá para receber tudo pronto em casa. Para te ajudar a montar a ceia perfeita – e sem complicação -, listamos locais de Salvador onde você pode fazer encomendas. No entanto, como a praticidade tem seu preço, esse tipo de serviço costuma sair mais caro do que colocar a mão na massa. Confira:

A casa oferece opções de entrada, prato principal e sobremesa para a ceia de Natal. Entre os destaques, a terrine de queijo de cabra com figos e nozes – R$ 224 – e o mousse de camarão – R$ 209,90. O Peru inteiro assado com molho de laranja sai por R$ 125 o preço do kg – o pedido mínimo é de 5kg.

Para o prato principal o restaurante também serve Lombo suíno fatiano com molho de laranja – R$ 184 – e farofa de miúdos, arroz de letilha e salpicão de frango como acompanhamento.

Para adoçar a ceia, as tortas inteiras custam a partir de R$ 150. As opções são: apple pie, red velvet, cheesecake de frutas vermelhas, entre outros.

Os interessados podem encomendar até o dia 20 de dezembro através do WhatsApp (71) 99991-4478.

Famoso pelos salgados e pão delícia, o Bendito Salgado tem um cardápio especial para encomendas de Natal e Ano Novo. Há opções de pão metro, pão delícia recheado de salpicão, terrines de camarão, caprese e gorgonzola com frutas vermelhas, além de tábuas de frio.

Outra novidade da empresa são os panetones salgados, que podem ser recheados de camarão, calabresa, frango com catupiry, entre outros sabores. Tem também as opções doces, com ninho com nutella, nozes com doce de leite e pistache com frustas vermelhas.

As encomendas são feitas diretamente no site da empresa. O cliente pode escolher a faixa de horário e o dia que deseja receber o pedido.

A tradicional doceria de Salvador preparou um menu especial para o Natal. O fruit Cake custa R$ 70, assim como o bolo de Amêndoa com Laranja e o de Damasco. Os panetones de diversos sabores custam R$ 98.

A parte salgada fica por conta dos terrines, que custam a partir de R$ 96. Há opções também de chocolates para presentear, em latas especiais para a data.

As encomendas podem ser feitas pelo site ou pelo WhatsApp.

Essa é uma opção para quem restrição alimentar ou prefere comidas mais leves. A loja trabalha apenas com produtos sem glúten, sem farinha e sem açúcar. No cardápio de Natal, há opções de chocotones low carb – R$ 119 em média. As tortas doces saem por R$ 370.

As opções salgadas são os quiches low carb, de camarão com cream cheese ou fumeiro com queijo coalho, que saem por R$ 290 cada.

Os pedidos podem ser feitos através do WhatsApp da loja, disponível no perfil do Instagram.

O restaurante italiano localizado no Rio Vermelho preparou um menu especial para o Natal, com antepastos, opções de massas e proteínas, além das sobremesas.

Para os antepastos, as opções vão de terrine de queijo de cabra – R$ 266 o quilo – até foccacia e pão de calabresa, que variam entre R$ 47 e R$ 67;

As proteínas são: pernil de cordeiro com couscous marroquino e legumes, paleta de leitoa com arroz de alho e salsa e farofa, além de galeto com batatas coradas. As massas, carro-chefe da casa, também podem ser encomendadas.

De sobremesa, as opções são o cheesecake de doce de leite com flor de sal e amêndoas ou torta mousse de chocolate. As encomendas podem ser feitas via WhastApp (71) 99904-2244 ou pelo telefone fixo: 3334-7232

