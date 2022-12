Saiba porque dublagem brasileira modifica títulos de séries e filmes

Foto: Montagem/IBahia

Considerada uma das melhores do mundo, a dublagem brasileira desempenha um papel crucial para o entendimento dos espectadores sobre o produto apresentado. Um primeiro pensamento pode considerar esse um processo simples, uma vez que consiste na tradução de uma língua para a outra. Porém, dublar um filme inclui também transferir significados da narrativa para uma dinâmica cultural muito diferente da original.

Ou seja, a dublagem exige que os tradutores interpretem piadas, falas e outros aspectos práticos da narrativa de um filme, por exemplo, para o repertório cultural do brasileiro. Por isso, a dublagem feita no Brasil é, em muitos momentos, a lente que nos faz compreender uma narrativa.

Um dos aspectos mais marcantes dessa diferença cultural é a mudança dos títulos que muitos filmes e séries sofrem ao chegarem em solo brasileiro. Em alguns casos a mudança é sutil ou apenas uma tradução literal do filme, mas nem sempre é assim.

Um exemplo recente é o caso da a série Wednesday (quarta-feira), lançada pela Netflix em novembro deste ano. A narrativa acompanha a filha de Gomez e Mortícia Addams, do clássico “A Família Addams” e recebeu o nome de “Wandinha” no Brasil. Essa mudança foi amplamente compartilhada por internautas, que acharam graça no novo nome de Wednesday.

Meme compartilhado nas redes sociais que ironiza o nome da série Wednesday, da Naetflix | Foto: Reprodução/Redes sociais

Entretanto, isso acontece justamente pela dificuldade de inserir o nome da personagem no repertório cultural brasileiro. Para isso, o profissionais precisaram adaptar o nome da personagem, já que “quarta-feira” não funcionaria como nome próprio no Brasil.

Outros casos

Esse não é o único aspecto que leva a essas mudanças. Algumas vezes, os títulos dados a filmes e séries não necessariamente contemplam o contexto da história. Nesse sentido, a dublagem/tradução brasileira costuma recriar títulos dentro dessa lógica, e há inúmeros exemplos dessa manobra.

Um deles é o filme “Se beber, não case” (2009), dirigido por Todd Phillips, que originalmente foi intitulado de “The Hangover” ou “A ressaca”, em tradução literal. Neste caso, a escolha do nome levou em consideração a história do filme, que acompanha amigos em uma viagem para despedida de solteiro e um deles. Além disso, por se tratar de uma comédia, o título busca trazer humor para despertar o interesse do brasileiro, ao contrário do título original da obra.

Bradley Cooper (interpreta Phill Wenneck), Zach Galifianakis (interpreta Alan Garner) e Ed Helms (interpreta Stu Price), protagonistas do filme “Se beber, não case!” | Foto: Divulgação

O mesmo acontece com “Esqueceram de mim” (1990), dirigido por Chris Columbus, cujo nome original é “Home Alone” ou “Sozinho em casa”, em tradução literal.

Daniel Stern (interpreta Marv), Joe Psci (interpreta Harry) e Macaulay Culkin (interpreta Kevin), protagonistas da trama de “Esqueceram de Mim” | Foto: Divulgação

Assim como “Nope” (2022) ou “Não”, em tradução literal, dirigido por Jordan Peele. No Brasil, o filme foi nomeado de “Não, não olhe!”, levando em consideração a narrativa da obra.

Keke Palmer (interepreta Emerald Haywood), Daniel Kaluuya ( interepreta OJ Haywood) e Steven Yeun (interpreta Rick ‘Jupe’ Park), protagonistas do filme “Não, não olhe!” | Foto: Divulgação

A quantidade de caso é imensa e exemplifica o quão complexo é o trabalho de tradutores e dubladores no Brasil. Essa preocupação com a experiência do espectador é o que torna a dublagem brasileira um exemplo para o mundo todo e faz com que algumas dublagens sejam insubstituíveis.

