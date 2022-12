SAIU a lista dos MELHORES CARTÕES DE CRÉDITO SEM CONSULTA AO SPC/SERASA

As opções de cartões de crédito sem consulta ao SPC/Serasa que o nosso blog exibirá, neste caso, são ideais para um determinado grupo de pessoas com nome negativado. Isso porque, eles poderão gozar dos benefícios do produto financeiro, sem passarem por análise de crédito.

Com base nisso, é possível obter a emissão de cartões de crédito sem consulta ao SPC/Serasa, sem maiores complicações e burocracias. Em tempos de milhões de pessoas com nome negativado, ter uma linha de crédito para compras no cartão pode ajudar bastante.

Cartões de crédito sem consulta ao SPC/Serasa: lista dos melhores para 2023

Confira a lista de organizações abaixo que são as mais fáceis de serem aceitas, mesmo que você tenha uma reputação negativa. Os cartões operam nas modalidades de pré-pagamento e consignação, sendo destinados a servidores públicos, beneficiários do INSS e servidores CLT.

Cartão consignado BMG

Essa opção é excelente para quem quer um cartão de crédito, mas falta o nome. O serviço é prestado em regime de tarifa com desconto, descontada parte do valor decorrente dos benefícios ou salário do beneficiário. Além disso, os usuários podem sacar mais de 69% de seu crédito disponível. As taxas de juros também são baixas, em cerca de 3,05%.

O serviço está disponível como cartão de débito pré-pago e requer o uso de dinheiro. Com ele, os usuários podem fazer compras sem usar dinheiro em espécie em milhões de estabelecimentos da bandeira Mastercard. Duas bandeiras, como o famoso banco vinte quatro horas aceitam saques com o cartão, a outra bandeira é da Cirrus.

Cartão de crédito consignado Inter

O cartão funciona de acordo com seus termos, e o pagamento mínimo de um boleto é imediatamente debitado do recibo do titular do cartão. Sua solicitação não exige negociações com os órgãos de consulta de crédito. Dentre esses benefícios, destacam-se a não cobrança de taxa anual, o limite máximo de salina de 90% e as bandas internacionais compradas no exterior.

Cartão do Caixa Simples

Este serviço destina-se aos assegurados do INSS com 75 anos para baixo. O serviço não tem cobrança de taxa anual, sendo aceito por pontos comerciais dentro e fora do Brasil. Na consignação, o valor do fato é subtraído do boleto de pagamento. O titular da conta também pode sacar parte do valor da conta em dinheiro (com cobrança de taxa), além de usar a opção de crédito.

Pagseguro cartão de crédito

Finalizando, o cartão PagSeguro é um cartão de crédito que pode ser utilizado como forma de pagamento antecipado sem consultar os órgãos de proteção ao crédito. Requer apenas criar uma conta no app para usar sem dificuldades nenhuma.

Para usá-lo, você deve colocar um certo valor em dinheiro como depósito de conta-corrente. Ele possui o logotipo Mastercard e um aplicativo de rastreamento de compras.

Por fim, ter o nome negativado não significa isolamento do mercado de consumo. Portanto, como podemos observar, que quem tem o nome negativado pode conseguir cartões de crédito sem consulta do SPC/Serasa e com bom limite.