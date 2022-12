SAIU: Você pode consultar o seu score com o CPF agora

Não há dúvida de que consultar score usando CPF, além da consulta por outros métodos, é essencial para obter maior independência e autonomia financeira. Afinal, a verificação desses dados representa maior controle sobre as finanças. Nesse sentido, tal consulta é a principal forma de entender o que vem acontecendo com sua pontuação de crédito. Saiba mais sobre o assunto com o Notícias Concursos.

O que é score?

Antes de saber como consultar score usando CPF, tentaremos entender melhor o que seria score. Na verdade, as pontuações de crédito nada mais são do que pontos ganhos e acumulados por alguém com base em seu comportamento financeiro e de crédito. Portanto, quanto melhor sua situação financeira, melhor você paga as contas em dia, e quanto mais controle sobre suas finanças, maior será sua pontuação de crédito.

Como consultar score usando CPF

Primeiramente, é necessário esclarecer que o CPF possui 3 formas diferentes de consultar as pontuações. Elas são:

Vá até à localização física de uma das entidades de proteção ao crédito pessoalmente;

Site oficial de cada birô;

Através do aplicativo oficial do órgão de proteção ao crédito.

Atingidos pela epidemia, e por praticidade e comodidade, a maneira mais fácil e viável é consultar por meio de sites ou aplicativos. As 4 principais agências de crédito são: Serasa, SPC Brasil, SCPC Boa Vista e Quod. Veja a seguir como executar esta consulta nas duas mais importantes e populares agências: Serasa e SPC.

Confira a pontuação do CPF no Serasa

Com antecedência, o consumidor pode consultar a pontuação do CPF Serasa por meio do site do Consumidor Serasa ou do aplicativo Consumidor Serasa. Após isso, basta se cadastrar e fornecer dados como CPF, e-mail, telefone, nome completo e endereço. Em seguida, crie uma senha para fazer o login, e sim, ao fazer o login, a pontuação já é exibida na página inicial.

Verifique a pontuação de crédito no SPC

Para conferir o score da SPC Brasil, você pode visitar um de seus sites oficiais: SPC Brasil e Negociar Dívida Online. Além disso, isso também pode ser feito por meio do aplicativo do SPC. Ressalta-se, porém, que esse tipo de consulta no site é pago, enquanto é gratuita no Negociar Dívida Online.

Primeiro, visite o site Negociar Dívida Online. Em seguida, na página inicial, clique no botão de “login”. Depois, é necessário se cadastrar para informar seu e-mail, CPF, celular e como você descobriu o site. Em seguida, basta clicar em “criar minha conta”. Ademais, será necessário criar uma senha para fazer o login.

Portanto, ao entrar, você terá a oportunidade de ver sua pontuação de crédito na página inicial. No entanto, esse processo é basicamente o mesmo no aplicativo. Na verdade, basta instalá-lo, criar uma conta e fazer login. Assim, consultar score usando CPF fica fácil.