Salvador está entre as 10 cidades mais procuradas do mundo

Foto: Igor Santos/Secom

Salvador está entre as 10 cidades mais procurados por turistas no mundo. A informação é de uma pesquisa realizada pela plataforma de hospedagens Airbnb. Entre as cidades brasileiras listadas, Salvador só fica atrás da cidade de Florianópolis (SC) e Porto Seguro (BA), localizada no sul da Bahia.

A lista completa dos dez destinos de turismo internacional mais procurados são:

Málaga (Espanha)

Sydney (Austrália)

Melbourne (Austrália)

Auckland (Nova Zelândia)

Bangkok (Tailândia)

Queenstown (Nova Zelândia)

Florianópolis (Brasil)

Porto Seguro (Brasil)

Perth (Austrália)

Salvador (Brasil)

Com a proximidade da alta estação é mais comum que turistas brasileiros e estrangeiros procurem cada vez mais a cidade para visitar. Lugares como Elevador Lacerda, Centro Histórico, Farol da Barra, Colina Sagrada e praias do Porto da Barra da Ribeira são pontos turísticos bastante cobiçados pelos visitantes.

De acordo com a Secretaria de Cultura de Salvador (Secult), estima-se que mais de 377 mil turistas venham à capital durante o período do réveillon de 2023. A projeção para a taxa média da ocupação hoteleira é de 73%, entre 30 de dezembro e 2 de janeiro.

Para a receita turística, foi estimado um volume em torno de R$326 milhões, durante os quatro dias de permanência. “Estar no ranking dos dez destinos mais procurados do mundo mostra que o trabalho e as ações de promoção da cidade, realizados pela gestão, estão dando certo. Vamos continuar investindo para que possamos permanecer no imaginário dos visitantes e, quem sabe, ficar entre os três mais procurados do mundo”, declarou a secretária da Secult, Andrea Mendonça.

Leia mais sobre Turismo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.