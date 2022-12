Salvador ganha novo espaço de entretenimento para público LGBTQIAPN+

Foto: Divulgação

A capital baiana ganha na sexta-feira (2) um novo espaço cultural voltado para o público LGBTQIAPN+, o BERENICE Club, localizado na Barra.

Fruto da união dos amigos Priscila Silveira e Clédisson Bonfim, uma sulista e um baiano, o espaço vem com a promessa de ser a nova casa de arte e entretenimento de Salvador.

Focado no público LGBTQIAPN+ , a casa terá uma programação semanal, com funcionamento de quarta a domingo, que irá incluir shows de drag queens, performances artísticas, apresentação de DJs e bandas.

Foto: Divulgação

O público também poderá curtir o Karaokê e o Bingo da Berenice, que prometem ser uma divertida brincadeira entre amigos.

Para a inauguração, a programação conta com a transmissão do jogo do Brasil contra Camarões a partir das 16h. Às 18h acontece a Lavagem do Berenice, com um samba de roda animada pela cantora Maryam Santangelo.

O sábado será de shows das drags Desiree Back e Spadina Banks. E no domingo, a partir das 18h, o público vai se entreter com o Bingo da Berenice, para a semana começar em clima de leveza e descontração.

