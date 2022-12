Salvador tem 23 praias impróprias para banho no fim de semana

Foto: Bianca Andrade / iBahia

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), divulgado nesta sexta-feira (16), indica que 23 praias estão impróprias para banho neste fim de semana, em Salvador.

De acordo com o Inema, no período em que o tempo estiver mais chuvosos, as praias podem ser contaminadas por detritos diversos.

A praia se torna imprópria causa a balneabilidade apresente densidade de E. coli for superior a 800 UFC/100 ml, em duas ou mais amostras, de um conjunto de cinco semanas, coletadas no mesmo local ou o valor obtido na última amostragem for superior a 2000UFC/100ml.

Mesmo apresentando baixas densidades de bactérias fecais, uma praia pode ser classificada na categoria Imprópria quando ocorrerem circunstâncias que desaconselhem a recreação de contato primário, tais como:

Derramamento de óleo;

Extravasamento de esgoto;

Ocorrência de maré vermelha;

Floração de algas potencialmente tóxicas ou outros organismos e surtos de doenças de veiculação hídrica

O Inema também recomenda aos banhistas que, ao observarem presença de óleo, evitem fazer a utilização, assim como banhos próximos à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

Veja a lista das praias impróprias neste fim de semana:

Salvador

São Tomé de Paripe (Em frente à casa Vila Maria, ao lado da rampa de acesso à praia), Tubarão (Em frente ao conjunto habitacional abandonado, próximo à antiga fabrica de cimento), Periperi (Na saída de acesso à praia, após travessia da via férrea), Penha (Em frente à barraca do Valença), Bogari (Em frente ao Colégio da PM (antigo Colégio João Florêncio Gomes), Bonfim (Ao lado da quadra de esportes, em frente à rampa de acesso à praia), Pedra Furada (Atrás do Hospital Sagrada Familia, em frente à ladeira que dá acesso à praia), Marina Contorno (Na Av. Contorno, entre a Marina e o Restaurante do Amado), Porto da Barra (Av. Sete de Setembro, em frente à Rua César Zama, junto à escada de acesso a praia), Santa Maria (Em frente ao Mar Azul hotel, limítrofe ao Hospital Espanhol, em frente à escada de acesso à praia), Farol da Barra (Em frente às escadas de acesso à praia, na Rua Dias d’Ávila e próximo ao Barra Vento e escada de acesso à praia, em frente à Av. Oceânica), Ondina (Próximo à escada de acesso à praia, em frente à Rua Ademar de Barros, ao posto BR e o Hotel Bahia Sol e também próximo ao Morro da Sereia, em frente ao Ed. Maria José), Rio Vermelho (Em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão. próximo à escada de acesso à praia, ao lado da Rua Morro da Paciência e próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana), Buracão (Em frente às escadarias de acesso à praia), Amaralina (No fundo da Escola Cupertino de Lacerda, em frente ao painel do artista plástico Bel Borba e em frente à rua do Balneário, ao Edifício Atlântico e à Praça do Budião), Pituba (Em frente à escada de acesso à praia, em frente à Portinox e a Rua Paraíba e próximo à rampa de acesso à praia, em frente ao Ed. Atlântico Empresarial e à Rua Paraná. Atrás da praça, antigo clube Português), Armação (Em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa), Boca do Rio (Em frente ao posto Salva Vidas), Corsário (Em frente ao posto Salva Vidas), Patamares (Em frente ao posto Salva Vidas Patamares. Próximo ao Coliseu do Forró e Caranguejo de Sergipe), Piatã (Em frente ao posto Salva Vidas, próximo ao Clube Costa Verde), Placafor (Em frente ao posto Salva Vidas), Itapuã (Próximo à escada de acesso à praia, em frente à Rua Sargento Waldir Xavier e em frente à Sereia de Itapuã), e Farol de Itapuã (Em frente à Rua da Música (Rua K).

Baía de Todos os Santos – Litoral Salvador

Madre de Deus (Em frente à Igreja, em frente à Câmara Municipal de Madre de Deus e sob a ponte em Madre de Deus), Bom Jesus dos Pobres (Em frente à barraca de praia Joia Rara), Cabuçu (Em frente às barracas da Rua do Porto), Itapema (Em frente à Vivenda das Rosas), Pedras Altas (Em frente às barracas de praia), Cacha Prego (Em frente à Praça de Caixa Prego), Berlinque (Em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição), Aratuba (Em frente à Barraca Maré Cheia, acesso pela rua principal do povoado), Barra de Tairú (Em frente ao Bar e Restaurante Rio do Mar), Barra Grande (Ao lado do Cais de Barra Grande), Conceição (Em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição)

Barra do Pote (Em frente à Barraca Veleiro), Coroa (Em frente à Capela Nossa Senhora de Vera Cruz), Barra do Gil (Em frente às barracas de praia), Penha (Em frente ao Restaurante Farol da Penha), Mar Grande (Em frente à Praça principal, ao lado do Banco do Brasil) e Gameleira (Em frente à Cruz da Gameleira).

Costa dos Coqueiros – Litoral Norte

Buraquinho (A cerca de 200 m da foz do Rio Joanes), Busca Vida (Em frente à guarita de segurança nº 42 – Lote 42A), Barra do Jacuipe (Em frente ao Condomínio Sol Marina Jacuípe), Guarajuba (Em frente ao restaurante Laguna), Itacimirim / Espera (Em frente à Rua da Paz, próximo ao antigo Hotel Itacimirim) e Praia do Forte (Em frente à igrejinha).

Costa do Cacau – Litoral Sul

Concha (Em frente às barracas de praia, próximo à desembocadura do Rio de Contas), Pé de Serra (Em frente às barracas de praia, próximo ao povoado de Serra Grande), Barra de São Miguel (Em frente à rua de acesso à praia), Marciano (Próximo ao Bar Litrão), Malhado (Próximo à escultura da sereia), Avenida (Próximo à lanchonete Subway), Cristo (Próximo à Barraca Point Conde Badaró), Sul (Em frente às barracas, acesso Km 0, em direção ao Aeroporto de Ilhéus), Opaba (Próximo à barraca Brilho do Luau), Ceplus Montante (À montante da ETE da Embasa), Milionários (Nas imediações da Cabana Gabriela), Corurupe (Próximo à Cabana Marysol), Olivença (100 metros após a foz do riacho) e Costa – Canavieiras (Em frente à Praça principal da Orla Marítima de Canavieiras).

Costa do Dendê – Litoral Baixo Sul

1ª. Praia de Morro de São Paulo (Início da primeira praia) e a 3ª. Praia de Morro de São Paulo (Início da terceira praia).

