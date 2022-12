Salvador tem ações de prevenção e atenção ao HIV

Foto: Reprodução

Salvador terá ações de combate, prevenção e atenção neste mês, em alusão ao Dezembro Vermelho, período de luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST). O objetivo é chamar atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas que vivem com o vírus.

Entre as atenções deste ano, está a ampliação da oferta da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), método de prevenção que consiste no uso diário ou programado de um medicamento anti-HIV proteger contra a infecção pelo vírus em caso de exposição, que passou a ser ofertada no SEMAE, com isso Salvador passa a ter dois serviços municipais com oferta de PrEP: o SAE Marymar Novais, localizado na Rua Arthur Bernades, N 01, Dendezeiros, e o SEMAE Liberdade, localizado na Rua Domingos Requião, S/N, Liberdade.

Além disso, quem realiza o acompanhamento com médico(a) particular ou por plano de saúde pode retirar PrEP gratuitamente pelo SUS na Unidade de Dispensação de Medicamentos (UDM) que fica localizada na Av. Jequitaia, Nº 40 – Edf. Conde dos Arcos, Comércio, próximo à praça Marechal Deodoro – Monumento das Nações (praça da mãozinha).

A PEP (profilaxia pré-exposição ao HIV), outro método de proteção ao HIV, que pode ser utilizado em até 72 após uma exposição de risco, como sexo sem preservativo ou acidente ocupacional, está disponível 24 h por dia em 05 UPAS do município UPA Dr. Hélio Machado (todas idades), UPA Vale dos Barris (todas as idades) UPA Valéria (maiores de 12 anos) UPA Adroaldo Albergaria (maiores de 12 anos) PA Dr. Alfredo Bureau (maiores de 12 anos).

Vale destacar que o teste para HIV e a distribuição de preservativos e gel lubrificante está disponível também nas Unidades Básicas e Unidades de Saúde da Família do município de Salvador.

“A SMS também vem investindo na qualificação das equipes de saúde para oferta de todos os métodos de prevenção combinada ao HIV de maneira segura, respeitando a autonomia de cada pessoa e livre de preconceitos e discriminações, ainda no mês de outubro, de forma preparatório para o Dezembro Vermelho, 138 profissionais de saúde participaram de capacitação sobre o tema. AS UPAS que ofertam PrEP também passaram por capacitação de atualização sobre os novos protocolos.”, afirma Decio Martins, titular da SMS.

Outro investimento tem as ações de promoção e prevenção à saúde realizadas junto à comunidade e a organizações da sociedade civil e movimentos sociais, entre estas ações, com o intuito de aproximar a população mais vulnerabilizada dos Serviços de Assistência Especializada (SAE) do município de Salvador está o agendamento de consultas com equipes multidisciplinares destes serviços, para pessoas que trabalham como profissionais do sexo através do Projeto Força Feminina.

Para avançar na comunicação sobre o tema, também foi publicada a campanha virtual “Mitos e Verdades da prevenção combinada ao HIV”.

