Salvador tem previsão de chuvas para semana do Réveillon; veja

Foto: Alan Oliveira/iBahia

A previsão do tempo para esta semana é de chuvas, ainda que isoladas, para todos os dias em Salvador. A informação foi divulgada pela Defesa Civil da cidade (Codesal) nesta segunda-feira (26).

O mal tempo deve ser provocado pela atuação da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) sobre a região. Porém, conforme o órgão, a atuação de uma massa de ar quente e seca reduz as chances de que as chuvas sejam fortes.

De acordo com os dados do órgão, os dias com maiores possibilidades de sol na capital baiana serão terça (27), sexta (30) e domingo (1º). Nos demais, as nuvens devem prevalecer no céu. Em todos há possibilidade de chuvas fracas e isoladas.

A média de temperaturas da semana deve ficar entre 23º (mínima) e 30º (máxima), com ventos de até 24 km por hora. Confira abaixo

Previsão dia a dia

Nesta segunda-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.

Na terça-feira, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.

Entre quarta-feira e quinta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

Na sexta-feira, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.

No sábado, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.

No domingo (01/01/2023), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com poucas chances de chuvas fracas e isoladas.

