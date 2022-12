Salvador tem trânsito alterado para festejos de fim de ano; veja

Foto: Alan Oliveira/iBahia

Dois pontos de Salvador terão o trânsito modificado neste fim de semana para as comemorações e festejos religiosos de fim de ano. As ações acontecem na Cidade Baixa, para as celebrações ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem, e na Barra, para a tradicional queima de fogos. As informações foram divulgadas neste sexta-feira (30) pela Superintendência de Trânsito (Transalvador). Veja as mudanças abaixo

Cidade Baixa

As alterações no trânsito na região da Cidade Baixa serão iniciadas a partir do sábado (31). Às 10h do último dia do ano, será proibida a circulação de veículos na Rua da Boa Viagem, tendo o trânsito desviado para a Rua Tapicuru.

Ainda no sábado ocorrerão interdições progressivas, que serão iniciadas a partir das 16h nas seguintes vias: Rua Conceição da Praia (saída na Igreja da Conceição da Praia, pelo contrafluxo), Avenida da França (via à direita, contrafluxo, chegada no Galpão 2), Rua da Bélgica, Avenida Lafayete Coutinho (Contorno) e Rua da Conceição da Praia (chegada na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia).

Já entre às 12h do último dia do ano até às 6h da segunda-feira (2), serão interditadas as seguintes vias: Rua da Boa Viagem e Rua Monte Serrat até o Largo da Boa Viagem (na Ponta do Humaitá).

Serão instaladas barreiras fixas, das 12h do dia sábado às 6h do a segunda, na Rua da Boa Viagem/Rua Professor Dionísio Pedro de Alcântara, Rua Rio São Francisco/Unicorp;

Rua da Boa Viagem / Rua Rio Itapicuru; e Largo da Boa Viagem/Avenida Luiz Tarquínio.

Já as barreiras móveis funcionam das 12h do sábado às 19h do domingo (1º) no Largo da Boa Viagem/Avenida Luiz Tarquínio; Rua Rio São Francisco/Rua Rio Paraguaçu; e Rua Rio São Francisco/Rua Rio Sergy Mirim.

Também serão instaladas barreiras móveis progressivas, a partir das 16h do sábado, na Avenida Lafayete Coutinho (retorno em frente ao Monumento Mário Cravo); Avenida Lafayete Coutinho (retorno em frente ao 2º Distrito Naval); e ladeiras da Preguiça e da Conceição (parte baixa).

No domingo (8), a partir das 16h, será proibido o estacionamento de veículos na Rua da Boa Viagem. Já a partir das 17h, a procissão do Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem vão interditar, de forma progressiva, as vias Largo da Boa Viagem, Avenida Luiz Tarquínio, Avenida Dendezeiros do Bonfim, Rua da Imperatriz, Largo da Boa Viagem (chegada na Igreja). O acesso da Avenida Luiz Tarquínio para a Avenida Dendezeiros do Bonfim ocorrerá pelo contrafluxo.

Barra

As alterações no tráfego de veículos na região da Barra começam às 19h do sábado e se estendem até às 4h do domingo, no Largo do Farol da Barra e na Avenida Oceânica, no trecho compreendido entre o Largo do Farol da Barra e a Rua José Sátiro de Oliveira.

Haverá a instalação de barreiras fixas na Avenida Almirante Marques de Leão/Largo do Farol da Barra, Avenida Oceânica/Rua Dom Marcos Teixeira, Avenida Oceânica/Rua Alfredo Magalhães, Avenida Oceânica/Rua Professor Lemos Brito, Avenida Oceânica/Rua Francisco Otaviano, Avenida Oceânica/Rua Professor Fernando Luz, Avenida Oceânica/Rua Leoni Ramos, Avenida Oceânica/Rua Artur Neiva, Avenida Oceânica/Rua Carlos Chiaccio e Avenida Oceânica/Rua José Sátiro de Oliveira (parte baixa).

Já as barreiras móveis estarão instaladas no Largo do Farol da Barra/Rua Afonso Celso, Rua Airosa Galvão/Rua Miguel Burnier, Avenida Centenário/Último Retorno e Avenida Oceânica/Rua José Sátiro de Oliveira.

Os condutores podem usar como desvio, no sentido Ondina, a Avenida Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Rua Airosa Galvão e a Avenida Oceânica. Aqueles que trafegam no sentido Barra podem utilizar a Avenida Oceânica, Rua José Sátiro de Oliveira, Rua Comendador Francisco Pereira, Avenida Centenário e Rua Augusto Frederico Schmidt.

