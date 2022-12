Salvador terá fim de semana com chuva

Foto: Alan Oliveira/iBahia

O fim de semana será de chuvas passageiras em toda Salvador. De acordo com informações do Climatempo, o tempo no sábado (3) e no domingo (4) será nublado com um sol tímido.

Veja a previsão do tempo abaixo:

Sábado: Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

A máxima é de 28º e a mínima é de 23º.

Domingo: Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

A máxima é de 29º e a mínima é de 23º.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.