Salvamar contabiliza quase mil afogamentos em Salvador em 2022

Foto: Alan Oliveira/iBahia

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) registrou 983 ocorrências de afogamento em praias de Salvador somente neste ano, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (26) pelo órgão. Os dados levam em conta registros sem mortes ocorridos até o dia 22 de dezembro, nas áreas de atuação da Salvamar.

De acordo com os números, Janeiro, setembro e julho foram os meses com mais casos, com 163, 112 e 108, respectivamente. Somente até o período contabilizado em dezembro, foram 24 registros. O iBahia buscou, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem dos números de 2021, para comparativo.

Balanço 2022

Janeiro:163

Fevereiro: 97

Março: 80

Abril: 76

Maio: 29

Junho: 58

Julho: 108

Agosto: 90

Setembro: 112

Outubro: 91

Novembro: 49

Dezembro até a última quinta- feira (22): 24

Além disso, também foram contabilizados 116 crianças casos de crianças perdidas, 33 atendimentos em via pública e praia (como mal-estar não relacionado a afogamento) e 16 acidentes com animais (como caravelas, que costumam aparecer nas praias).

Atualmente, a Salvamar atua em postos espalhados nos 28 quilômetros de orla, desde a Praia de Jardim de Alah até a Praia de Ipitanga. No mapeamento, foi identificado que homens com idades entre 14 e 17 anos são maioria entre as vítimas de afogamentos.

