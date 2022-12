Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, é preso na Bahamas

Foto: Reprodução / Redes sociais

O governo das Bahamas anunciou nesta segunda-feira (12), a prisão do fundador da FTX Sam Bankman-Fried. De acordo com informações do comunicado oficial emitido pela procuradoria-geral do estado, os Estados Unidos apresentaram acusações criminais contra ele.

“Como resultado da notificação recebida e do material fornecido com ela, foi considerado apropriado que o procurador-geral solicitasse a prisão de SBF e o mantivesse sob custódia de acordo com a Lei de Extradição de nosso país”, diz o comunicado, atribuído ao procurador-geral Ryan Pinder.

“No momento em que um pedido formal de extradição for feito, as Bahamas pretendem executá-lo prontamente, de acordo com a lei das Bahamas e suas obrigações de tratado com os Estados Unidos”, completou ele.

Promotores dos EUA investigam como os recursos mantidos pela operadora de exchange cripto foram transferidos para fora dos EUA enquanto o grupo seguia para falência, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto ouvida pela Bloomberg. Também analisam se a FTX utilizou recursos dos clientes para aplicações próprias, entre outras irregularidades.

Os EUA buscam informações sobre como FTX enviou dinheiro para fora do país sendo que a empresa declarou falência no dia 11 de novembro.

