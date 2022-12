Samarco abre NOVOS empregos pelo país

A Samarco é uma companhia particular que realiza operações de mineração, uma joint venture entre a Vale e a BHP Billiton, com sede em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Eles possuem operações também no estado do Espírito Santo. O seu principal produto são as pelotas de minério de ferro, matéria-prima para a indústria siderúrgica para produzir aço. A empresa está divulgando oportunidades abertas. Veja, abaixo, todas elas e saiba como se inscrever.

Samarco possui oportunidades de trabalho no Brasil

A Samarco está retomando as operações de um modo diferente, incorporando mais segurança e tecnologias novas, em busca de criar um valor mais permanente onde atua. Em 1973, a companhia foi estabelecida como pioneira na mineração de minério de ferro de baixo teor no Brasil, com uma operação logística integrada da mina ao porto. Começou a operar em 1977.

Ela está com algumas vagas abertas que exigem experiencia na função e inglês fluente em algumas. Os benefícios ofertados são os seguintes: vale alimentação, assistência médica, seguro de vida, assistência odontológica, refeitório, auxílio academia, programa de treinamentos, auxílio creche, previdência privada, auxílio fretado, participação nos resultados e cooperativa de crédito. Conheça todas as vagas em aberto e veja em seguida como fazer a sua inscrição:

Anl. Inteligência Patrimonial;

Espec. de Marketing;

Coord. de Manutenção.

Como se candidatar

Se ficou interessado em alguma oportunidade da empresa Samarco, acesse o site 123 empregos para participar do processo seletivos dos candidatos. Encontre o cargo desejado e se houver compatibilidade com o seu perfil, faça o seu cadastro na plataforma.

