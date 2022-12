A Samtronic está presente no mercado desde 1987 e trabalha na vanguarda de terapia de infusão através de suas bombas volumétricas. Trata-se da pioneira na produção e comercialização de bombas de infusão de seringa no Brasil. Hoje a empresa disponibilizou diversas vagas imperdíveis para aqueles que estão em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Confira, a seguir.

Samtronic abre vagas de emprego em São Paulo

A Samtronic possui equipamentos modernizados para a fabricação, possibilitando uma produção em massa. A empresa possui uma carreira sólida e moderna, focada no sistema de infusão hospitalar e está presente em mais de 50 países, além de possuir as bombas de infusão mais populares do Brasil.

A companhia iniciou a semana com um novo processo seletivo, possibilitando a inclusão de várias pessoas ao mercado de trabalho. Samtronic oferece vários benefícios aos seus colaboradores, além de um salário fixo e um ambiente de trabalho inclusivo e com oportunidade de crescimento. Veja, a seguir, as vagas disponíveis.

Analista de Contabilidade – São Paulo;

Inspetor de Controle da Qualidade – Bragança Paulista/SP;

Assistente de Assuntos Regulatórios – São Paulo;

Estágio em Importação – São Paulo;

Assistente de Recursos Humanos – São Paulo;

Auxiliar de Estoque – São Paulo.

Como se candidatar

Para obter mais informações referente as vagas anunciadas, os interessados devem seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos para o cadastramento de um currículo atualizado para a companhia analisar. A Samtronic prioriza a contratação de profissionais qualificados e talentosos para atuar em suas fábricas.

