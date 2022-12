Sandy interpreta Metallica no ‘Caldeirão’ e surpreende web

Foto: Reprodução / Globoplay

Sandy surpreendeu a todos após uma participação no programa ‘Caldeirão’ deste sábado (3). A musa fez uma interpretação da música “Nothing Else Matters” e levou os internautas à loucura. Assista o vídeo abaixo:

Perdeu a Sandy no Caldeirão? Confira aqui as apresentações musicais que rolaram. Sandy abriu de cara o quadro “Sobe o Som” no #Caldeirão deste sábado cantando “Nothing Else Matters” do @Metallica pela primeira vez na TV. pic.twitter.com/p4EYCpGn2D — Irmãos SJ ▽▲ | #NVE2 (@IrmaosSJ) December 3, 2022

A atriz Fernanda Rodrigues, amiga íntima de Sandy, ficou eufórica com a apresentação: “Por essa eu não esperava”.

A cantora também esbanjou beleza ao apresentar ” ‘Voltar Pra Mim’, fruto de sua parceria com Ludmilla, e levou Marcos Mion às lágrimas ao som de ‘Areia’. Veja a reação dos fãs da irmã de Júnior Lima abaixo:

“Eu não precisava ver a Sandy cantando Metallica, até ver a Sandy cantando Metallica!”, escreveu um. “Sandy Junior mandou Nothing Else Matters (Metallica) num programa da Globo…vire fã!”, reagiu outro.

“Ver a reprise da Sandy cantando Metallica hoje só me lembrou a época q ela cantou algumas músicas com o Angra. Muito bommm!”, relembrou outro. “A Sandy é, tecnicamente falando, uma das cantoras mais perfeitas…e eu nem me surpreendo com essa versão dela de Metallica pq quem ja viu o show q ela deu cantando com o Angra já ta acostumado…”, completou mais um.

