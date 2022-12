Santa Cruz do Xingu (MT) abre processo seletivo para todos os níveis em diversas áreas

A Prefeitura de Santa Cruz do Xingu no estado do Mato Grosso anunciou a realização de um novo processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos dentro das Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, Secretaria de Ação Social e Secretaria de Obras.

A banca responsável pelo processo seletivo é o Grupo Atame.

Os salários vão de R$ 1.212,45 a R$ 6.234,40 mensais.

Vagas e salários Santa Cruz do Xingu – MT

Ao todo, a Prefeitura de Santa Cruz do Xingu – MT oferece 99 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais – 21 vagas;

Guarda noturno – 2 vagas;

Guarda – 2 vagas;

Mecânico – 1 vaga;

Motorista CNH – AD – 11 vagas;

Motorista CNH – AE – 2 vagas;

Operador de Motoniveladora – 2 vagas;

Operador de Pá Carregadeira – 1 vaga;

Operador de Trator de Pneu – 1 vaga;

Serviço Geral Braçal – 8 vagas.

Nível médio/técnico

Recepcionista – 2 vagas;

Técnico Administrativo Central de Regulação – 1 vaga;

Técnico Administrativo – 3 vagas;

Técnico em Desenvolvimento Infantil – 15 vagas;

Técnico em Enfermagem – 3 vagas;

Técnico em Informática – 1 vaga;

Técnico em Radiologia – 1 vaga.

Nível Superior Completo

Enfermeiro Padrão – 3 vagas;

Farmacêutico – 1 vaga;

Fiscal de Vigilância Sanitária – 1 vaga;

Nutricionista – Sec. de Educação – 1 vaga;

Professor – 14 vagas;

Psicólogo – 2 vagas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Santa Cruz do Xingu – MT variam entre R$ 1.212,45 a R$ 6.234,40 dependendo do cargo.

Os salários para os cargos de nível fundamental variam entre R$ 1.212,45 a R$ 3.500,34 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para as vagas de nível médio/técnico, o salário fica entre R$ 1.212,45 a R$ 3.499,65 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível superior os salários vão de R$ 3.048,92 a R$ 6.234,40 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo da Prefeitura Santa Cruz do Xingu – MT é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Santa Cruz do Xingu – MT

Os interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura Santa Cruz do Xingu – MT têm entre os dias 26 de dezembro de 2022 a 8 de janeiro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50,00 a R$ 90,00.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Atame.

Etapas processo seletivo Santa Cruz do Xingu – MT

O processo seletivo para a Prefeitura de Santa Cruz do Xingu – MT contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior. Prova prática de caráter eliminatório apenas para os cargos de operador de motoniveladora, operador de pá carregadeira e operador de trator de pneu.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 29 de janeiro de 2023.

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o conteúdo programático e o cronograma do processo seletivo da Prefeitura de Santa Cruz do Xingu no estado do Mato Grosso.