Santa Luzia recebe homenagens no dia 13 de dezembro

No dia dedicado à Santa Luzia, 13 de dezembro, fiéis e devotos prestam homenagens a protetora da visão e padroeira dos oftalmologistas. Com o tema “Santa Luzia, guardiã da fé e da visão”, a Igreja Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, localizada no bairro Comércio, em Salvador, deu início as celebrações desde o dia 10 com o tríduo.

Já na terça-feira (13), ápice das comemorações, a programação terá início com a alvorada, às 5h, seguida de Missas às 6h, às 8h, às 10h, às 15h e às 17h. Por volta das 11h30 terá início a tradicional procissão com a imagem da santa, que percorrerá as principais ruas bairro.

Quem foi Santa Luzia?

Nascida em uma família rica e cristã, na cidade de Siracusa – Itália, no ano de 283, Luzia era considerada como uma das jovens mais belas do local. Aos cinco anos perdeu o pai e cresceu sob os cuidados da mãe, que sofria de graves hemorragias. Certo dia, ao peregrinar na cidade de Catânia, Luzia e a mãe acompanharam o Evangelho pregado durante a Missa, o qual falava sobre a cura da mulher que padecia de hemorragias. A jovem, então, pediu ao Senhor que a mãe ficasse curada e foi rezar junto à imagem de Santa Águeda. No mesmo instante, a cura aconteceu.

Ao chegarem à casa onde elas moravam começaram a distribuir todos os bens aos pobres. Percebendo que Luzia e a mãe eram cristãs, um jovem que vivia no local denunciou-as ao prefeito de Siracusa, que as enviou ao Imperador Diocleciano. Como Luzia se mostrou firme diante da fé que carregava, acabou sofrendo inúmeras crueldades.

Vendo que não seria possível convertê-la, Diocleciano mandou jogá-la numa casa de prostituição, mas ninguém conseguia tirar Luzia do local onde ela se encontrava, os pés ficaram firmes no chão. Em seguida, tentaram queimá-la viva, mas as chamas nada fizeram contra ela. Por fim, os soldados arrancaram-lhe os olhos e os entregou em um prato à jovem. No mesmo instante, na face de Luzia, brotaram outros olhos. Vendo que nada a fazia renegar a fé em Jesus Cristo, mandaram degolar a menina.

Era 13 de dezembro de 304. A partir deste dia, teve início a devoção à Santa Luzia, primeiro na Itália e depois por toda a Europa. Atualmente ela é conhecida como a “Santa da Visão”.

SERVIÇO:

O QUÊ: Festa de Santa Luzia

13 de dezembro

Igreja Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia (Comércio)

Igreja Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia (Comércio)

