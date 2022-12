Santander lança programa de estágio com vagas na Bahia

Foto: Divulgação

O banco Santander lançou o segundo Programa de Estádio do ano com o objetivo de contratar estudantes universiários. São mais de 200 vagas em diversos estados brasileiros, incluindo a Bahia, para atuação em agências e em áreas do banco como Tecnologia & Operações, Riscos, Finanças, Comunicação, Varejo, Jurídico, Investment Banking, Tesouraria, Equity Research e Corretora.

A bolsa auxílio é de R$ 2.322 e os selecionados terão direito ainda a assistência médica, programas de desenvolvimento, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte. As inscrições podem ser feitas até 31 de dezembro de 2022 pelo portal.

A seleção, conduzida pela Universia, considerará candidatos de qualquer curso, a partir do segundo semestre da graduação. O processo seletivo inclui inscrição, avaliação educacional, dinâmica de grupo, painel com o gestor da área e entrevista final. A previsão é que os selecionados já comecem a trabalhar no Santander em janeiro.

