SAQUE de até R$ 2,2 mil liberado na Caixa HOJE (07/12)

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já foi depositado pela Caixa Econômica Federal nas contas dos trabalhadores. De acordo com a instituição financeira, os beneficiários poderão sacar até R$ 2,2 mil neste mês de dezembro. É importante salientar que os pagamentos poderão ser movimentos via aplicativo, ou seja, não é necessário comparecer à uma agência.

O valor disponibilizado é referente ao saque extraordinário do FGTS, que paga até R$ 1 mil, e ao abono PIS/Pasep 2020, que pode chegar a R$ 1.212.

Saque extraordinário do FGTS

O saque extraordinário do FGTS segue disponível para saque nas contas dos trabalhadores. Os interessados poderão realizar o resgate até o dia 15 deste mês de dezembro. De acordo com dados do governo, cerca de 12 milhões de beneficiários ainda podem fazer o resgate.

Para solicitar o valor é bem simples e rápido, uma vez que todo procedimento pode ser realizado via internet. Para isso, basta baixar o aplicativo do FGTS e seguir os seguintes passos:

Abra o aplicativo do FGTS. Clique na opção “Entrar no Aplicativo” e logo depois em “Continuar”;

Digite o CPF, clique em “Não Sou Robô” e depois em “Próximo”;

Digite a sua senha e clique em “Entrar”;

Clique na opção “Saque extraordinário do FGTS”.

PIS/Pasep

O Programa de Integração Social (PIS) é um benefício de direito dos trabalhadores que exercem atividades formais, com carteira assinada. A saber, o benefício é gerenciado pela Caixa Econômica Federal, ou seja, a instituição bancária é a responsável pelo programa.

Os pagamentos referentes ao ano-base 2020 foram disponibilizados nos meses de fevereiro e março deste ano. Como a quantia referente ao ano de 2021 ainda não foi paga, há expectativa de que o depósito seja feito em 2023.

Nesse sentido, confira a seguir mais detalhes sobre o benefício e consulte o calendário do PIS, além de conferir as informações mais recentes sobre o benefício. É importante salientar que o benefício ficará disponível para saque até dia 29 deste mês.

Tabela PIS

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.

Quem tem direito ao pagamento do PIS?

Quem tem direito ao PIS 2022 são os trabalhadores que:

Em primeiro lugar, receberam até dois salários mínimos em 2020;

Exerceram alguma atividade remunerada por, pelo menos 30 dias, no ano de 2020;

Possuírem os dados atualizados no cadastro;

Por fim, estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.