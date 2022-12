SAQUE de R$1 mil liberado na CAIXA amanhã (03/12)

No início deste ano, o Governo Federal liberou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) extraordinário. Por meio da modalidade, mais de 42 milhões de trabalhadores que possuem saldo disponível em suas contas vinculadas ao Fundo de Garantia podem sacar até R$ 1 mil. Os valores foram liberado pelo aplicativo Caixa Tem.

A concessão da parcela do FGTS foi feita de maneira escalonada, segundo o mês de aniversário dos trabalhadores de direito. O cronograma foi encerrado no mês de junho, mas a quantia pôde ser resgatada normalmente pelo Caixa Tem até agosto, obedecendo o prazo de 90 dias. Contudo, após essa data, os recursos tiveram que ser solicitados.

Isso porque, quem não fez essa movimentação dentro do prazo, tiveram o dinheiro retido e devolvido ao FGTS pela Caixa Econômica. Acontece que a falta de saque mostrou que o cidadão não tinha interesse em receber a quantia. No entanto, como mencionado, é possível que o trabalhador solicite os valores caso ainda tenha interesse.

Neste caso, o pedido do saque extraordinário do FGTS deve ser feito online, através do aplicativo do órgão. Depois da solicitação, o dinheiro é depositado na conta poupança social digital, do Caixa Tem. Por lá a quantia poderá ser usada como o trabalhador quiser, inclusive, pelos serviços disponibilizados na carteira digital.

Como solicitar o FGTS extraordinário?

O resgate pode ser solicitado até o dia 15 dezembro pelo aplicativo do FGTS, como mencionado. Feito o procedimento, o trabalhador terá que aguardar até 15 dias úteis para os recursos caírem na poupança digital do Caixa Tem. Veja como solicitar a seguir:

Acesse o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS; Faça o login com os dados solicitados; Na página inicial, clique em “Saque extraordinário” e consulte o valor disponível; Selecione “Solicitar saque” e informe a conta para onde o dinheiro deve ser transferido; Confirme informando a senha do aplicativo; Aguarde a transferência do valor na sua conta, em um prazo de até 5 dias úteis.

No entanto, vale ressaltar que há vários motivos em que o valor pode ser bloqueado. De acordo com a Caixa, as principais causas são:

Determinação judicial;

Garantia de operações de crédito de antecipação do Saque Aniversário;

Dados incorretos;

Pedido de devolução de valor recolhido pelo empregador.

Desse modo, segundo a Caixa, o saque não ficará disponível se os valores disponíveis na conta do FGTS estiverem bloqueados.