SAQUE EXTRAORDINÁRIO DO FGTS causa preocupação nos brasileiros; entenda o porquê

Muitos cidadãos brasileiros ainda se perguntam a respeito do saque extraordinário do FGTS. As dúvidas, que antes eram sobre direitos, agora são sobre prazo. Sim! Está chegando ao fim o período de resgate do valor, que pode alcançar R$ 1 mil. Por isso, tantas pessoas estão preocupadas em perder o dinheirinho extra.

Também conhecido como saque emergencial, o saque extraordinário do FGTS é uma das medidas do governo atual a fim de que a economia fosse movimentada. Com isso, liberou-se temporariamente os saques das verbas já pertencentes aos trabalhadores, mas que se mantinham bloqueadas. Nesse ínterim, confira na matéria deste sábado (03) do Notícias Concursos, qual é o prazo final da retirada do valor.

FGTS e o resgate

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) é direito do trabalhador que tem a carteira assinada. Ele recebe uma conta específica na CEF (Caixa Econômica Federal) funcionando como uma poupança. Ali, mensalmente, é depositada uma quantia.

Apesar de o dinheiro ser do trabalhador, os valores não ficam disponíveis para saque, mas apenas em situações específicas. Por exemplo, quando um colaborador é demitido, ele consegue sacar o que tem acumulado na conta (saque-rescisão).

Outra modalidade é o saque-aniversário. Aqui, o funcionário tem direito à retirada anual no mês em que faz aniversário. Tal saque faz a substituição da rescisão junto ao FGTS. Contudo, o emergencial ganhou o nome “extraordinário”, pois sua liberação se dá em circunstâncias fora dos padrões.

Quem possui direito ao recebimento do FGTS

Empregados domésticos;

Trabalhadores que têm carteira assinada;

Atletas profissionais;

Trabalhadores safreiros e rurais;

Trabalhadores temporários (os que prestam serviços a determinada empresa por período determinado);

Trabalhador avulso (o que presta serviço às mais variadas empresas, porém tem um contrato com sindicato).

Prazo para a retirada do saque extraordinário do FGTS

Desde sua liberação, em 2022, aproximadamente 45,26 milhões de cidadãos brasileiros fizeram a retirada do saque extraordinário. Mesmo com esse número considerável de beneficiários, muitas pessoas que têm o direito, ainda não receberam o valor. De acordo com informações da Caixa, 12 milhões de indivíduos que têm saldo não foram resgatar o dinheiro.

Os trabalhadores em regime CLT que possuem algum crédito na conta do FGTS devem prestar atenção. Isso porque o prazo de saque dessa modalidade é até 15 de dezembro. Depois da data, infelizmente os cidadãos não poderão efetuar outras movimentações na conta do Fundo até liberarem o próximo saque.

Caso exista dúvidas em relação ao saldo do FGTS que está disponível, o trabalhador tem a possibilidade de consultar seu extrato no conforto da sua casa. O app Caixa TEM, que está disponível gratuitamente para as plataformas iOS e Android, pode ajudar. Caso prefira, a pessoa também pode verificar o que já recebeu no autoatendimento em qualquer agência Caixa ou nas Casas Lotéricas. O que não pode é perder o prazo para o saque extraordinário do FGTS.