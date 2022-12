Sascar abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

Para a Sascar, empresa do Grupo Michelin, a mobilidade é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Com base em seus valores e integrados em seu ecossistema, eles procuram torná-lo mais seguro, eficiente e sustentável. Eles são líderes na América Latina e a sua meta é conquistar o mundo!

Sascar possui vagas de trabalho em aberto

A empresa Sascar se move rapidamente pela excelência do seu trabalho, mas também procuram inovar e melhorar a qualidade das soluções e serviços que fornecem ao mercado. Se gosta de um desafio, tem um senso de propriedade e acha que a causa deles faz sentido, então junte-se à equipe.

Ela ainda oferta aos seus colaboradores diversos benefícios como seguro de vida, vale transporte, auxílio academia, assistência médica, vale alimentação e refeição, assistência odontológica, auxílio creche, plano de aquisição de ações, consignado, participação nos resultados, convênio com empresas parceiras e descontos em produtos.

Para as vagas anunciadas é necessário ter Ensino Médio completo, fluência na língua espanhola, experiencia na função e conhecimento do Pacote Office. Confira abaixo quais são as oportunidades oferecidas e se o seu perfil tiver compatibilidade, verifique em seguida como se inscrever:

Ag. de Atendimento Bilíngue (espanhol);

Ag. de Atendimento ao Cliente.

Como se candidatar

Para fazer a sua inscrição para as oportunidades anunciadas pela empresa Sascar, em primeiro lugar, é preciso visitar o site 123 empregos, visto que é através dele que o processo de recrutamento dos candidatos está sendo realizado. Após encontrar o cargo de interesse, crie o seu cadastro na plataforma se ainda não tiver ou entre com o seu login.

