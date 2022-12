SCORE DE CRÉDITO: quais são os prós e contras?

Uma parcela considerável dos consumidores brasileiros já têm uma boa noção sobre o que é para que serve o score de crédito no SPC e Serasa, e, também, de outros birôs de crédito. O sistema de pontos se tornou ainda mais conhecido e importante, nos últimos anos. Sendo cada vez mais relevante na hora de uma avaliação de crédito.

Como já adiantado, o score de crédito nada mais é do que um sistema de pontuação, que vai de 0 a 1000. É essencialmente fruto da relação entre consumidor e mercado. Não só isso, mas também de seu comportamento financeiro. Quer saber como ele é calculado e quais são seus prós e contras? Então, continue com a leitura da matéria deste domingo (25) do Notícias Concursos e saiba mais sobre o assunto.

Cálculo do score de crédito

A fim de calcular o score de crédito no SPC e Serasa de um consumidor, leva-se em consideração uma infinidade de fatores. O intuito é compreender como é o histórico de crédito dessa pessoa para que, assim, seja possível dar-lhe pontos corretamente.

Alguns dos itens que estão presentes nesse cálculo são:

Se as contas são pagas em dia ou não;

Quais são as contas em atraso? Quanto tempo elas ficaram em atraso?

Há dívidas ativas no nome do consumidor?

Existem dívidas quitadas? Quando o consumidor as quitou?

Quantas e quais dívidas o consumidor pagou e quais ele não pagou?

O cadastro está devidamente atualizado?

Há quanto tempo usa um determinado cartão de crédito? Já teve problemas com ele?

Qual a renda desse consumidor? Ele trabalha com carteira assinada ou é autônomo?

Os órgãos de proteção ao crédito empregam todos esses dados em modelos estatísticos (cujos cálculos são feitos por computadores). Isso, a fim de comparar cada consumidor com outros consumidores anônimos que possuam as mesmas características (faixa etária, região em que se localiza, entre outras).

Quanto mais elevado o score, menores as chances dessa pessoa se tornar inadimplente e maior a probabilidade dela honrar seus compromissos financeiros. Contudo, por outro lado, quanto menor a pontuação, segundo os dados, maior a chance do consumidor contrair uma dívida e não cumprir corretamente com suas obrigações financeiras.

Como se sabe, o score de crédito é frequentemente analisado por infinitas empresas que, de alguma forma, atuam com concessão de crédito. Desse modo, essa pontuação impactará o quão fácil ou quão difícil será obter um suposto crédito.

A problemática do score

Contudo, muitos consumidores ficam profundamente descontentes com todo esse processo. Até porque pode haver divergência no score de crédito dentro de cada birô. Em outras palavras, uma pessoa pode ter um score maior no Boa Vista, porém uma pontuação bem menor no Serasa, por exemplo.

Vale lembrar que cada birô tem um banco de dados distinto, assim também como calcula essa pontuação de forma diferente também. Ou seja, ele não apenas pode ter alguns dados diferentes, como também dar um peso maior ou menor para alguns tipos de informações.

É importante também mencionar, que esse sistema de pontuação não é infalível. Assim, pode ser que uma pessoa tenha um comportamento financeiro impecável, mas seu score seja um pouco menor do que o esperado em função de se enquadrar em um dado perfil (faixa etária x, na região y).

Ademais, o histórico, ao que tudo indica, desconsidera se alguém teve o CPF negativado por uma dívida que contraiu ou mesmo por conta de uma fraude, por exemplo. Além disso, ao solicitar crédito no mercado, pode acontecer, para infelicidade de um suposto consumidor, de aquele estabelecimento em questão consultar o birô no qual se tenha um score de crédito menor.