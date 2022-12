Se você é desse grupo, pode concorrer a essas vagas no Assaí

Se você está a procura de emprego e é desse grupo que iremos falar hoje, pode concorrer a essas vagas no Assaí Atacadista, uma das maiores empresas do nosso país.

A empresa está em plena expansão, e anunciou a abertura de um processo seletivo para contratação de um grupo específico de profissionais, para atuar em todas as suas unidades espalhadas pelo Brasil.

Então, se está em busca de uma oportunidade e se enquadra nesse perfil, não deixe de ler até o final, para saber mais sobre o assunto.

Separamos todas as informações a respeito das vagas e de como se cadastrar. Fique com a gente e saiba mais!

Vagas no Assaí, saiba mais:

O Assaí Atacadista é uma empresa bastante popular aqui no Brasil, e já possui lojas em todas as regiões, com um quadro amplo de funcionários.

Agora, a empresa, através de seu programa de inclusão, anunciou a abertura de um processo seletivo para profissionais 50+.

Atualmente, a rede de hipermercados já conta com cerca de 6% de seus funcionários com essa faixa etária, o que significa mais de 4 mil pessoas, e a ideia deste processo seletivo é aumentar ainda mais esse percentual.

A iniciativa é uma das ações da 6ª Semana de Diversidade do Assaí e, além dessa, outras ações inclusivas estão sendo implementadas no negócio.

Segundo a Diretora de Gestão de Gente e Sustentabilidade do Assaí, Sandra Vicari, esses profissionais têm características únicas, capazes de somar para a empresa.

Além da experiência que trazem consigo, ainda possuem mais agilidade para apresentar soluções e predisposição a compartilhar seus conhecimentos como time, por isso, são ótimas opções para compor a equipe.

Vagas no Assaí para pessoas com mais de 50 anos

Segundo o anúncio da companhia, a expectativa é de que, no ano que vem, diversos processos seletivos sejam abertos,para contratação de pessoas com mais de 50 anos.

Atualmente, o Assaí Atacadista já possui mais de 240 unidades e 11 centros de distribuição por todo país. É nessas unidades que serão alocados os profissionais que forem contratados durante os processos seletivos.

As contratações vão para além das vagas imediatas, para as lojas Assaí. Dessa forma, haverão também contratações para preenchimento do quadro de funcionários das mais de 50 novas lojas da empresa que estarão abertas até o final deste ano.

A previsão é que no início de 2023 essas unidades já estejam em pleno funcionamento, o que faz parte do programa de expansão do hipermercado.

Treinamento para as vagas no Assaí

Depois de concluído o processo seletivo, e ao ser classificado para ocupar uma das vagas disponíveis, os profissionais com mais de 50 anos receberão uma capacitação específica.

Essa capacitação é feita de várias formas, e uma das medidas de treinamento é o curso específico para a função, disponibilizado na Universidade Assaí.

Trata-se de uma plataforma de estudos, destinada exclusivamente aos funcionários da empresa.

Ademais, a plataforma conta ainda com mais de 5 mil cursos. Além disso, há trilhas de carreira, para orientar os profissionais que atuam em qualquer cargo dentro da empresa.

Além dos cursos capacitivos, os candidatos passarão por outros treinamentos, destinados especificamente para a vaga a ser ocupada, além de treinamentos teóricos e práticos dentro da empresa.

Como se candidatar a uma das vagas no Assaí?

Com essas informações, é preciso ter em mente uma coisa importante. Para se candidatar a uma das vagas no Assaí, saiba que a inscrição é feita de forma online.

A iniciativa conta com uma página de recrutamento, feita exclusivamente para rever as candidaturas no programa de inclusão.

Para enviar sua candidatura, basta acessar o site oficial do Assaí Atacadista, e procurar pela aba “Trabalhe Conosco”.

Ou acessar a página diretamente pelo endereço virtual e enviar seus dados pessoais, documentos necessários e telefone e e-mail de contato.

Lembre-se de adicionar um número de telefone ou um endereço de e-mail atualizados. Isso porque, é através deles que a empresa entrará em contato com você, caso seja selecionado para uma entrevista.

Por fim, fique atento se você tem mais de 50 anos, envie sua candidatura no Banco de Talentos 50+ do Assaí Atacadista. Assim, saiba que é possível ter uma carreira consolidada nesta empresa tão popular, e que só cresce no Brasil!

É possível, sim, estar no mercado de trabalho mesmo após a idade que tende a ser mais comum de começar em uma atividade. Assim, utilize as informações aprendidas no post de hoje para continuar em um emprego ou iniciar uma nova carreira como nas oportunidades descritas.

Dessa forma, entre em contato com a empresa através da página e faça sua inscrição ou, quem sabe, indique para alguém!