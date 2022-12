A empresa Seara faz parte do grupo JBS e é líder mundial em processamento de carne bovina de aves e ovina, além de ser uma das maiores produtoras de alimentos de todo o mundo. Hoje novas oportunidades de empregos foram anunciadas em várias regiões do Brasil como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo dentre outros. Confira a seguir.

Seara tem mais de 50 vagas de EMPREGOS pelo Brasil

Fundada em 1956, a Seara cresceu e hoje é uma das maiores empresas atuantes no processamento de alimentos. Desde a sua fundação muitas coisas mudaram, exceto a dedicação na entrega dos melhores produtos e serviços ao consumidor final.

Além de diversos benefícios e um salário fixo, a empresa oferece aos seus funcionários um ambiente de trabalho dinâmico com oportunidade de desenvolvimento profissional. A Seara iniciou com novas oportunidades de empregos. Veja a seguir todas as vagas disponíveis e informações referente ao processo seletivo.

Técnico Eletromecânico – Santa Catarina;

Supervisor de Produção – Santa Catarina;

Operador de Caldeira – Santa Catarina;

Mecânico de Manutenção – Rio Grande do Sul;

Operador de Sistema de Refrigeração – Santa Catarina;

Vendedor Externo – Campo Grande/MS;

Coordenador de Produção (Frigorífico de Aves) – Santa Fé/PR;

Operador de Produção – São Paulo;

Técnico de Enfermagem – Santa Catarina;

Promotor de Vendas – Curitiba/PR;

Analista de Saúde Ocupacional – Santa Catarina.

Como se candidatar

Para obter mais informações referente às vagas disponíveis, o candidato pode acessar o site 123 empregos e realizar a sua inscrição para concorrer ao processo seletivo.

