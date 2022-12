Seara tem mais de 60 vagas de emprego pelo país

Há mais de 60 anos, a Seara leva à sua mesa produtos funcionais, confiantes e inovadores que sempre surpreendem toda a família com sabor e qualidade. Sempre investindo em inovação, tecnologia e qualidade, a empresa cresceu ano após ano e é hoje uma das maiores produtoras de alimentos do Brasil e do mundo.

Seara possui diversas oportunidades de trabalho abertas no Brasil

Todos os produtos da Seara passam por um processo para garantir a mais alta qualidade e procedência, e o seu portfólio completo de produtos atende desde refeições em família até lanches no meio da tarde.

A companhia está com várias vagas disponíveis em diversas regiões do país. eles ofertam, além do salário, benefícios como vale refeição, assistência médica, seguro de vida, auxílio academia, programa de remuneração variável e auxílio combustível. Confira abaixo todas as oportunidades ofertadas e em seguida verifique os passos para fazer a sua inscrição:

Tec. de Segurança do Trabalho

Superv. de Logística;

Controlador de Lavanderia;

Vendedor Substituto / Ferista;

Porteiro;

Superv. de Vendas;

Anl. de Logística;

Promotor de Vendas;

Tec. Eletricista;

Vendedor Externo;

Anl. de Custos Sênior;

Torneiro Mecânico.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo da empresa Seara é preciso acessar o site 123 empregos. Em seguida, encontre a função de interesse e, após ler todos os requisitos para saber se o currículo possui compatibilidade, cadastre as suas informações no sistema. Por fim, fique aguardando entrarem em contato através do seu e-mail para marcar uma entrevista caso o seu perfil seja o selecionado.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.