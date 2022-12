Secretaria de Educação de Penedo premia estudantes vencedores do 4º Concurso de Produção de Textos

Secom PMP

Momentos de muita emoção e reconhecimento. Assim foi marcada a manhã desta quinta-feira (01), quando a Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo realizou na Casa de Aposentadoria a cerimônia de premiação do 4º Concurso de Produção de Textos.

O evento reuniu estudantes, professores, corpo técnico da SEMED e convidados para recitar poesias e contos, inclusive a professora Núbia Oliveira, representando a Academia Penedense de Letras.

A campeã na categoria poesia foi Janiely dos Santos, aluna do 5º Ano da Escola Municipal Antônio Cândido Toledo com o texto Capilé: artesão do barro, escultor de sonhos. Já na categoria contos quem levou o primeiro lugar foi a aluna Thaylise Marcele Ferreira Silva, aluna do 9º ano da Escola Municipal Santa Luzia com A Casa da Voinha.

A Semed vai proporcionar aos vencedores um dia de lazer aos vencedores, com atividades recreativas e acesso à piscina da sede da pasta, com a participação da equipe gestora da escola, professor da turma e seis estudantes da sala convidados pelo premiado.

Texto Fagner Honorato