Secretaria de Esportes da Prefeitura de Penedo encerra 2022 com diversas competições realizadas

O incentivo ao esporte amador é a marca dos trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Esportes (SMES), pasta criada por Ronaldo Lopes para dar mais autonomia ao setor antes vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Desde sua instituição na estrutura administrativa da Prefeitura de Penedo, em maio de 2021, a SMES promove ou apoia competições de diferentes modalidades esportivas e categorias, para atletas veteranos e a criançada.

O cronograma anual foi encerrado neste final de semana, com a decisão do Campeonato Amador de Futebol. Os jogos foram realizados no campo do antigo ginásio do Sesi, o Complexo Educacional e Esportivo Dr. Alcides Andrade.

O Internacional levantou a taça, após golear o Guarani da Coreia por 6 a 2. Na preliminar, a SEMS promoveu a Super Copa dos Campeões, confronto entre Guarani da Cooperativa e Ponte Preta, com vitória da Ponte.

A penúltima semana do ano também foi dedicada às crianças, com os jogos da 2ª Copa de Base das Escolinhas de Futebol. As partidas aconteceram no Campo do Sinimbú, movimentando a garotada da faixa etária entre 11 e 15 anos.

A Secretaria Municipal de Esportes também organizou torneios de futsal masculino e feminino, Circuito Penedo de Vôlei de Areia e os Jogos Estudantis de Penedo.

Com apoio das respectivas federações, a natação e o kung fu também trouxeram atletas de outras cidades e estados para disputas em Penedo, representado fora de seus limites por atletas de outras modalidades apoiados pela SEMS.

O balanço das ações de 2022 incluí ainda o Sport Club Penedense, confira aqui.

Para 2023, a reformulação do Programa Bolsa Atleta vai ampliar a inclusão de penedenses em competições. Além disso, a pasta apoia a formação de árbitros, iniciativa que envolve a representação dos esportes e profissionais de educação física.