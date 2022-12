Secretaria de Saúde da Bahia abre 1.073 vagas; veja lista

Foto: Reprodução

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) está com inscrições abertas para novo processo seletivo simplificado. Ao todo, são 1.073 oportunidades divididas em níveis médio, técnico e superior, com remunerações entre R$ 1.475,88 até R$ 4.657,15.

Na lista de especialidades , há vagas de para Técnico Administrativo, Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Técnico em Laboratório, Contabilidade, Enfermagem, Ciências Jurídicas, Fisioterapia, Serviço Social, Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Farmácia, Farmácia Bioquímica, entre outras.

Os aprovados irão atuar em duas unidades do estado. Serão selecionados 392 profissionais para a Maternidade Maria da Conceição de Jesus, em Salvador; e 681 para o Hospital Geral Santa Tereza, localizado no município Ribeira do Pombal, cerca de 290 km da capital baiana.

Processo seletivo

Os candidatos serão submetidos a uma avaliação objetiva composta por 50 questões. A aplicação serão em Salvador e Ribeira do Pombal, com possibilidade de aplicação também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município.

Inscrição

As inscrições seguem até o dia 15 de dezembro. O cadastro dos candidatos deve ser feito pela internet através do site oficial do Instituto AOCP. A taxa de inscrição custa R$ 48.

Vale ressaltar que conforme previsto no Decreto Estadual nº 15.353/2014, 30% das vagas serão reservadas aos itens dispostos em edital.

