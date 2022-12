Secretaria de Saúde de Penedo aplicou mais de mil doses de vacina contra Covid e Influenza em 10 dias

Secom PMP

Desde o dia 19 de dezembro a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), iniciou uma grande ação de vacinação contra a Covid-19 e influenza.

As equipes da saúde visitaram as polícias militar e civil, corpo de bombeiros, a empresa Águas do Sertão, clínicas de saúde, lojas, supermercados, mercadinhos, bancos e feirantes do comércio de Penedo para atualizar o esquema vacinal de quem trabalha nesses locais.

Durante a ação que terminou nesta quinta-feira, 29, foram aplicadas 1.083 vacinas, sendo 507 contra a Covid e 576 contra a influenza.

“Nós vacinamos policias, bombeiros, lojistas e comerciários, além do público em geral. Os números superaram as nossas expectativas porque não esperávamos que tantas pessoas tivessem essa preocupação de se vacinar. Foram 500 pessoas vacinadas contra Covid, que não tinham tempo de ir ao posto de saúde. Nós tivemos essa preocupação de levar a vacina até essas pessoas e completar o esquema vacinal delas”, disse a Coordenadora de Imunização, Dhayanna Gabryella de Oliveira.

Dhayanna destacou a parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN), através do gestor Pedro Queiroz, e com o Sindlojas Penedo na iniciativa para manter o comércio protegido contra esses vírus no final do ano.

Vacina em todo o lugar

O Ônibus Expresso Saúde, que será inaugurado em janeiro de 2023, terá também uma equipe de vacinação contra a Covid-19, levando a vacina para os locais mais distantes e de difícil acesso, principalmente comunidades da zona rural Imbira I e II, Cerquinha, Marizeiro, Conrado I e II, Assentamento Novo Horizonte, Catrapó, Ilha das Canas, Ponta da Ilha, Embrapa, Carapina e Espigão.

A SEMS Penedo informa ainda que o cronograma de vacinação nos postos de saúde, continuam normalmente em Janeiro. Confira