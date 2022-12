seis meses depois, PE ainda não pagou auxílio para desalojados

Seis meses depois que um temporal vitimou 133 pernambucanos este ano, milhares de famílias do estado ainda não receberam o auxílio prometido pelo governo local. A situação é pior na comunidade de Jardim Monte Verde, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. O bairro registrou quase metade de todas as mortes.

Os moradores da cidade afirmam que perderam as suas casas, não podem voltar a morar nos locais e não receberam o auxílio prometido pelo governo local. Eles afirmam que já tentaram entrar em contato com a prefeitura, com o governo do estado e até mesmo com os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), mas até agora não receberam nenhuma resposta.

Sem auxílio do Governo do estado de Pernambuco e nem da prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, os cidadãos que moram na região de Jardim Monte Verde estão começando a voltar a morar nas mesmas áreas de risco. Parte destas regiões foram interditadas pela Defesa Civil, mas os moradores alegam que não receberam nenhuma ajuda para sair de lá.

As respostas

O município de Jaboatão dos Guararapes afirma que não tem recursos suficientes para bancar o auxílio prometido para todas as pessoas que têm direito ao programa. Em Pernambuco, as gestões da prefeitura da cidade e do governo do estado são comandadas por partidos políticos opositores.

“Os critérios foram colocados pelo próprio governo do estado, que direcionou recursos para o município pagar estes auxílios. A prefeitura encaminhou ao governador do estado a solicitação de mais recursos para pagar as pessoas que foram cadastradas e que não haviam recebido e infelizmente a gente não recebeu esse recurso extra para pagar as outras pessoas que haviam sido cadastradas”, disse Norma Guimarães, a Secretária Executiva de Planejamento de Jaboatão dos Guararapes, em entrevista para a emissora Globo News.

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude do governo de Pernambuco disse que mais de R$ 18,6 milhões foram repassados para 12.417 famílias de Jaboatão dos Guararapes, que estão inscritas no sistema do Cadúnico. O Governo afirma que a função de remanejar este dinheiro para as famílias que realmente precisavam do saldo era da prefeitura.

Nas respostas, nem a gestão municipal de Jaboatão dos Guararapes e nem o governo do estado de Pernambuco estabeleceram um prazo para a resolução do problema e para o pagamento do auxílio.

Chuvas em Pernambuco

No último mês de maio, a Região Metropolitana do estado de Pernambuco sofreu com fortes chuvas na região. Como dito, 133 pessoas morreram e milhares de famílias ficaram desabrigadas em diversas cidades da região, incluindo a capital Recife.

A última vítima só foi encontrada no último dia 7 de junho. Ele estava soterrado no bairro de Alto de Santa Terezinha, na Zona Norte do Recife. A grande maioria das mortes aconteceu por causa de deslizamentos de barreiras nas cidades da região.

Além de Pernambuco, outros estados sofreram com o aumento das chuvas em 2022. Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro registraram mortes por este motivo nos últimos meses. Atualmente, temporais atingem regiões do estado de Santa Catarina.