Seleção vive expectativa da volta de Alex Sandro

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O Brasil já iniciou a preparação para o jogo contra a Croácia, na próxima sexta-feira (9), válido pelas quartas de final da Copa do Mundo. O duelo acontece às 12h no estádio Cidade da Educação. Nesta quarta (7), Tite fechou o treinamento, que foi o primeiro com a presença dos titulares após a goleada sobre a Coreia do Sul, nas oitavas.

A comissão técnica e os torcedores vivem a expectativa da volta de Alex Sandro, que se recupera de lesão muscular na região do quadril. Caso seja liberado, o lateral esquerdo deve entrar no lugar de Éder Militão. Assim, Danilo voltará a jogar na lateral-direita.

Alex Sandro se machucou na segunda rodada da Copa, na vitória contra a Suíça.

Uma possível escalação do Brasil para enfrentar a Croácia tem: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro (Éder Militão); Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

