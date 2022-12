‘Sem um dia de paz’, desabafa Jade Picon após críticas show de Harry Styles

foto: Reprodução/TV Globo

Jade Picon se viu no olho do furacão mais uma vez após curtir o show de Harry Styles em um camarote, na quinta-feira (8).

O nome da ex-BBB chegou a entrar na lista de assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira (12) após o pronunciamento dela por conta das polêmicas.

Acontece que Jade Picon foi criticada pelos fãs de Harry Styles por estar em um setor que não foi vendido para quem esperou horas na fila para ver o cantor.

Tudo começou por conta de um vídeo em que a atriz de “Travessia” aparece cantando o hit “Watermelon Sugar” durante a apresentação.

Por meio do perfil no Twitter ela rebateu as críticas e revelou não ter um dia de paz nas redes sociais. “Seguimos sem um dia de paz. Nosso recorde é: zero. Caraca, gente… que bom que eu levo tudo numa boa e ‘to’ acostumada. Se não, era para ficar maluca! Até ida em show ‘tá’ dando em gente reclamando”, escreveu no perfil do Twitter.

seguimos sem um dia de paz. nosso recorde é: zero. 😂😂😂😂 caraca, gente… que bom que eu levo tudo numa boa e to acostumada, se não era pra ficar maluca! até ida em show tá dando em gente reclamando — Jade Picon🌪 (@jadepicon) December 12, 2022

