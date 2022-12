Semana com EXCELENTE NOTÍCIA para os aposentados e pensionistas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar a parcela de dezembro aos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo (R$ 1.212,00) nesta semana, a partir do dia 23.

De acordo com o INSS, cerca de 37 milhões de segurados recebem algum benefício da autarquia, incluindo aposentadorias, pensões, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Desse total, mais de 60% recebem apenas um salário mínimo.

Lembrando que também entra no calendário de pagamentos do INSS os beneficiários que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Calendário de dezembro do INSS

Os repasses mensais do INSS são realizados de acordo com o número final do benefício (NB), que é formado por 10 dígitos e tem o seguinte formato: 123.456.78 9-0. O número a ser considerado é o final, anterior ao hífen. Neste caso, o 9.

Beneficiários que recebem um salário mínimo:

Final do Benefício Data do depósito 1 23 de dezembro 2 26 de dezembro 3 27 de dezembro 4 28 de dezembro 5 29 de dezembro 6 02 de janeiro 7 03 de janeiro 8 04 de janeiro 9 05 de janeiro 0 06 de janeiro

Beneficiários que recebem mais que um salário mínimo:

Final do Benefício Data do depósito 1 e 6 02 de janeiro 2 e 7 03 de janeiro 3 e 8 04 de janeiro 4 e 9 05 de janeiro 5 e 0 06 de janeiro

Como consultar o pagamento do INSS?

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).

Calendário de pagamentos de 2023

O INSS divulgou o calendário anual de pagamentos referente a ano de 2023. Desse modo, pessoas que recebem aposentadorias, pensões, auxílios e benefícios assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), já podem consultar quando terão acesso aos valores no próximo ano.

Lembrando que o INSS não pagará os benefícios nos dias 20 e 21 de fevereiro devido ao feriado de Carnaval. Em abril, os depósitos também não serão realizados no feriado da Sexta-Feira Santa, que ocorre no dia 7 de março.

Na sequência, o pagamento será suspenso no dia 1º de maio, em razão do Dia do Trabalho, assim como no 7 de setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. Por fim, os repasses também não serão realizados nos dias: 2 de novembro (Finados), 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano Novo).