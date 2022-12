A Semantix é uma empresa de dados e inteligência artificial que surgiu no Brasil e é pioneira em deep tech do país ao entrar na bolsa de valores de Nova Iorque. A empresa busca pela sua expansão diariamente e hoje está anunciando novas oportunidades de emprego. Veja a seguir as vagas disponíveis e tudo referente a candidatura.

Semantix abre empregos remotos e em São Paulo

Estamos falando de uma empresa feita de pessoas para pessoas que pensam grande e priorizam gerar valor ao cliente. A companhia valoriza sua equipe e a incentiva a buscar inovação e desenvolvimento, porque seus resultados e crescimentos refletem a qualidade de seus funcionários. Além de priorizar a ética, a transparência e o respeito à diversidade e pluralidade.

Hoje a companhia está formando um novo time e está em busca de pessoas qualificadas e profissionais dedicados para atuar em suas áreas. Confira a seguir as vagas disponibilizadas pela empresa.

Analista de Requisitos (Modelo Híbrido) – Remoto e São Paulo;

Full Stack Analyst Pleno – São Paulo;

Assistente Financeiro – São Paulo;

Especialista em Engenharia de Dados – Remoto e São Paulo;

Data Quality Analyst (Data Governance) – Remoto e São Paulo;

Project Analyst Sr – São Paulo;

Talent Acquisition Coordinator – Remoto e São Paulo;

UX Designer – Remoto.

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas vagas anunciadas, podem acessar o site 123 empregos e seguir as orientações anunciadas para a inscrição através de um currículo atualizado para análise.

