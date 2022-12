‘Sempre dá um friozinho na barriga’, diz Léo Santana sobre Festival de Verão

Foto: Reprodução/Instagram @leosantana

Apesar de ter apresentações históricas no Festival de Verão em seu currículo, Léo Santana revelou estar com o famoso frio na barriga para a edição de retorno do FV em janeiro.

O cantor que se apresenta no domingo, 29, já esteve no palco do festival ainda como líder do Parangolé, quando “Rebolation” estourou no Brasil, além de feito apresentação em carreira solo, cheio de hits.

Em 2023, ano que marca o retorno do FV após uma edição cancelada pelo avanço da Covid-19 no Brasil, o artista faz show solo no Parque de Exposições, em Salvador, com ingressos a partir de R$80 no Sympla.

Em entrevista ao iBahia, Léo Santana relembrou a primeira vez em que pisou no palco do Festival de Verão e falou sobre a responsabilidade de estar na grade de atrações.

“Sempre que eu me apresentei no Festival de Verão dá sempre um friozinho na barriga porque é um evento de muita grandiosidade. Me apresentei liderando o Parangolé na época da música ‘Rebolation’, fiz dois anos consecutivos e depois fiquei alguns anos de fora”, iniciou o cantor.

Foto: Eder Mota

“Normal, não tava acertando em canção, meu show não tava ainda naquela continuidade de acertar canção e o festival é um evento muito exigente, né? No sentido de ter atrações com entrega incrível, não que eu não tivesse, mas naquele período é normal, foi uma fase que eu não tava me encontrando, foi logo na minha transição de carreira solo”, completou Léo Santana.

O artista ainda falou sobre o retorno com um novo formato de show, já na carreira solo. “Depois voltei no novo formato e por sinal fomos eleitos o melhor show da noite, né? Foi na noite que eu me lembro que teve Alok e Dilsinho. Tem uma galera bem bacana. E Foi incrível, incrível, lembro das imagens do celular para cima e foi bem emocionante”.

Por fim, o papai de Liz revelou estar com altas expectativas para subir no palco do Festival de Verão como uma das grandes atrações do segundo e último dia de festa.

“Também tiveram as edições de pandemia que infelizmente não aconteceram e agora voltando, então tem sempre um momento especial do Léo Santana no festival de verão e esse ano promete ser mais ainda porque é o retorno, está todo mundo nessa expectativa do ensaio de verão, Festival de Verão, Carnaval, tá parecendo que está acontecendo pela primeira vez”, finalizou.

Serviço:

Festival de Verão 2023

Data: 28 e 29 de janeiro

Atrações:

Criolo convida Ney Matogrosso, Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àtoxxá, Ivete Sangalo convida Luedji Luna, Jão convida Pitty, Ludmilla convida Gloria Groove, Léo Santana, Gilberto Gil convida Caetano Veloso, Orochi convida Djonga, Ferrugem convida Xande de Pilares, Filipe Ret convida Caio Luccas, Xamã convida Gilsons, Saulo convida Marina Senna, Baiana System convida Olodum

Margareth Menezes convida Larissa Luz e Majur, Luísa Sonza convida Alcione, Bell Marques

Ingressos: A partir de R$80 no Sympla

Leia mais sobre Festival de Verão no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.