Senai oferece 1.400 vagas para cursos gratuitos

Foto: Reprodução

O Senai Bahia abriu inscrições para mais de 1.400 vagas em cursos gratuitos de aperfeiçoamento profissional. Os interessados podem se inscrever on-line até o dia 4 de janeiro de 2023.

Os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos, serem pessoas de baixa renda, além de preencher requisitos individuais de cada curso. As vagas estão distribuídas por nove cidades baianas.

Os municípios de Salvador, Alagoinhas, Feira de Santana e Lauro de Freitas disponibilizam o maior número de vagas com 340, 230, 240 e 200, respectivamente. O objetivo dos cursos é ajudar os interessados a adquirir novas competências profissionais.

Além disso, proporcionar a quem quer diversificar sua área de atuação uma oportunidade de atualizar seus conhecimentos. O início das aulas está previsto para 2023 e acontecerão de remota ou presencialmente, a depender da escolha do candidato. É responsabilidade do candidato ter computador e acesso à internet para assistir as aulas.

Detalhes como a lista completa dos cursos e suas especificidades, bem como pré-requisitos para as inscrições estão disponíveis no site do SENAI.

