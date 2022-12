Sensitiva surpreende com previsão para Simaria em 2023

Foto: Globo

O futuro a Deus pertence, mas se a coleguinha Simaria Mendes quiser saber o que pode acontecer com ela em 2023, as sensitivas de plantão podem entregar o que o novo ciclo reserva.

Em entrevista à Caras Brasil, Lene Sensitiva, uma das mais procuradas quando o assunto é previsão, entregou que a ex-dupla de Simone pode receber a visita de uma cegonha em 2023.

A previsão feita ainda inclui um possível retorno da dupla que terminou em maus lençóis para o público com polêmica e confusão na web.

“Simone e Simaria, quem acredita que acabou está bem enganado! Vão retornar sim, a dupla vai retornar e com muito sucesso. Falando nisso, quem está solteira é a Simaria, né? Tem um boy maravilhoso chegando na vida dela” Segura a barriga, ou você vai ficar grávida. Logo na primeira jogada de bola com o boy, Simaria pode ficar grávida. Não adianta dizer que tem DIU, não, porque o DIU não segura não. Não lute com isso, é dessa forma.”

Simaria está solteira desde o fim do casamento com Vicente Escrig, em 2021. Já na música, a artista ainda não anunciou como deve dar andamento a carreira desde a separação da irmã.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.