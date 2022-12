SERASA EMPREENDEDOR: veja o que a ferramenta pode fazer pelo seu negócio

Muitas perguntas permeiam o dia a dia de um empreendedor. Como posso gerir bem o meu negócio? Como manter as contas todas em dia? É possível solicitar um empréstimo sem riscos? O anseio, nesse sentido, é inevitável, por isso o Serasa criou uma ferramenta que pode auxiliar o Microempreendedor (ME) ou Microempreendedor Individual (MEI) a manter sua saúde financeira: o Serasa Empreendedor. Saiba mais na matéria dessa segunda-feira (16) no Notícias Concursos.

Ferramentas oferecidas pelo Serasa Empreendedor para ME e MEI

Na prática, a conciliação das tantas áreas de gestão de uma empresa parece bem complicada. Entretanto, talvez a confusão seja apenas uma falta de direcionamento. Assim sendo, logo no cadastro do Serasa Empreendedor, o usuário pode responder um questionário, recebendo em seguida o diagnóstico completo do negócio.

Partindo desse ponto é que conteúdos exclusivos, acesso às instituições, crédito e orientações específicas serão fornecidos. Tudo isso com a intenção de aprimorar a reputação empresarial no mercado.

Para entender melhor o que o Serasa Empreendedor pode fazer pelo ME e pelo MEI, continue com a leitura. Explanaremos sobre algumas das razões para os microempreendedores não perderem mais tempo.

Ao longo da estruturação do seu negócio, o empreendedor passará por fases diferentes. Assim, em cada uma, será apresentado um novo desafio a ser enfrentado. Mas, nem sempre é fácil encontrar respostas rápidas e eficientes para as muitas necessidades da empresa.

Pensando nisso, o Serasa reuniu tudo o que é mais relevante em um só lugar. Dessa forma, com o auxílio de especialistas na capacitação dos microempreendedores, será possível:

Entender melhor o que é organização financeira e como aplicá-la;

Identificar um problema e como saná-lo;

Manter-se preparado para gerir a estabilidade do fluxo de caixa;

Selecionar bem os materiais e insumos;

Entre muitas outras coisas.

Conquanto, com conhecimento e direcionamento fica mais fácil otimizar tempo e ações, que serão necessários para o desenvolvimento do negócio.

Perfil Empreendedor

Independentemente de o empresário ser veterano ou novato no mundo dos negócios, o ME ou MEI encontrará dentro do Serasa Empreendedor um encaminhamento personalizado. Isso porque, ao preencher um questionário, terá seu perfil traçado:

Malabarista – Quem empreende por conta de acontecimentos da vida;

Arrojado – Quem já tem experiência em negócios anteriores;

Autônomo – Quem possui CNPJ, mas ainda trabalha sendo profissional liberal;

Realizador – Quem faz todo o planejamento antes de montar o microempreendimento.

Cada perfil é tratado de uma maneira diferente, com a proposta de traçar caminhos apropriados que sustentarão o crescimento empresarial.

Diminuição dos riscos nas operações com o Serasa Empreendedor

Os empreendedores não detêm o total controle da empresa, infelizmente. Há eventos que não dependem exclusivamente de suas ações. Ao negociar, é comum ter receio de prejuízos pelo não cumprimento da outra parte.

Contudo, o risco pode diminuir consideravelmente ao se recorrer ao Serasa Recomendação. Essa ferramenta permite pesquisar CNPJ’s e CPF’s, aproveitando a expertise do Serasa para receber recomendações e relatórios. Assim, é possível ter mais segurança na tomada de decisões, diminuindo os riscos da inadimplência.

Solicitação de crédito empresarial

O Serasa Empreendedor oferece acesso à simulação de solicitações de crédito, sendo possível ter 4 respostas simultâneas das instituições financeiras. Concentrar esse serviço também otimiza tempo e esforços.

As solicitações são on-line, facilitando o pedido. Além disso, o microempreendedor recebe orientações durante toda a simulação, com o intuito de ampliar as possibilidades de um retorno positivo. O pedido do crédito, dessa forma, se adaptará à realidade e saúde financeira da empresa.

Aumentando o score empresarial

Complementando a ferramenta acima, o empreendedor tem acesso ao Serasa Score Empreendedor. O objetivo dessa junção é ajudar ME’s e MEI’s a tomar as decisões mais assertivas para a obtenção de concessão do crédito.

O score possui pontuação de 0 até 1000, usado pelas instituições financeiras para a liberação de crédito ou não. Com isso, o Serasa Empreendedor dará dicas de como melhorar a reputação do negócio. Nesse ínterim, o empresário se tornará apto para receber empréstimos em diferentes fases e situações financeiras.

Contudo, algo importante deve ser ressaltado. Apenas empreendedores que já formalizaram as empresas conseguem efetuar o cadastro na plataforma. Tendo um CNPJ, o Serasa Empreendedor se torna uma valiosa parceria para o desenvolvimento da empresa.